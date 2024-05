WhatsApp, le tre funzioni nascoste da scaricare dal web

WhatsApp continua a portare aggiornamenti che in un certo qual modo tendono ad avere un doppio scopo. Il primo è ovviamente quello di puntellare la vasta gamma di funzionalità disponibili all’interno della piattaforma. Il secondo obiettivo è quello di distanziare la concorrenza che solo diversi mesi fa pensava di riuscire nella scalata e nel superamento di quella che ad oggi è l’app di messaggistica più famosa al mondo.

Dopo aver visto quanto siano stati importanti gli ultimi aggiornamenti a livello sia grafico che funzionale, è tempo di parlare di quello che c’è al di fuori di WhatsApp. Sul web si nascondono infatti delle applicazioni di terze parti che potrebbero piacere a molti utenti cosiddetti smanettoni.

Queste sono al momento legali al 100% e non nascondono alcun rischio per chi le scarica, ma solo delle opportunità in più.

WhatsApp: con le tre nuove funzionalità si può spiare il prossimo e molto altro

Dopo aver visto svariati aggiornamenti interessanti, è tempo di parlare di applicazioni di terze parti strettamente correlate a WhatsApp. La prima in assoluto non poteva che essere Whats Tracker, l’applicazione perfetta per spiare chiunque in ogni momento in merito ai suoi movimenti. Niente paura: nessuno riuscirà a capire cosa c’è nelle vostre conversazioni, ma solo quando entrate e quando uscite da WhatsApp. Basta infatti scaricare l’applicazione e selezionare uno o più contatti da tenere monitorati. In questo modo ogni volta che questi entreranno in chat o ne usciranno, vi arriverà una notifica istantanea.

Con WAMR invece non esiste più il pericolo che qualcuno possa eliminare un messaggio dalla chat senza che voi lo leggiate. Una volta installata questa applicazione di terze parti, si può tranquillamente risalire al contenuto eliminato.

Usando Unseen invece, non serve aprire WhatsApp per leggere i messaggi in arrivo, in quanto vengono catturati dalle sue grinfie. Unseen permette quindi di restare sempre aggiornati senza aggiornare l’ultimo accesso e senza risultare online.