Recentemente capita spesso che alcune applicazioni vengano mandate in pensione dopo un determinato periodo di tempo. A tal proposito, Adobe ha annunciato la fine di due delle sue applicazioni per Android. Si tratta di Photoshop Fix e Photoshop Mix.

La decisione non è dunque così sorprendente, soprattutto se si considera che su iOS entrambe le applicazioni non sono più disponibili dal 2021.

Attenzione alle due app di Adobe che presto verranno eliminate

Queste due applicazioni di Adobe erano dedicate agli utenti che intendono “giocare” con le loro immagini. Nel dettaglio, infatti, Photoshop Mix permette di combinare più immagini tra loro in modo semplice. Mentre Fix consente di apportare modifiche rapide alle immagini. Entrambe le applicazioni hanno smesso di ricevere aggiornamenti dal 2021, in concomitanza con la loro rimozione dalle versioni iOS dell’App Store). Dunque, le app sono rimaste disponibili su Android senza un supporto concreto negli ultimi tre anni.

Tutti gli utenti interessati hanno ricevuto da Adobe un’e-mail dal team dell’azienda che ha informato tutti di quanto stava per accadere. Inoltre, gli utenti sono stati invitati a scaricare i propri progetti così da non perdere il proprio lavoro. Avranno tempo fino al 4 giugno del 2024 data in cui tutti i lavori in corso verranno ufficialmente cancellati poiché le due app non saranno più operative.

Nel mentre, le applicazioni di Adobe non saranno più disponibili per il download nel Google Play Store a partire dal mese di maggio. Per alcune settimane gli utenti potranno ugualmente continuare ad utilizzarle se già installate sul proprio smartphone. Ovviamente bisogna ricordare che alcune funzionalità potrebbero non essere più disponibili.

E non è tutto. Nella pagina dedicata al supporto Adobe ha reso noto che alcune delle funzioni di Photoshop Fix e Mix saranno aggiunte in Photoshop Express. In questo modo l’app di fotoritocco per smartphone risulterà essere più completa per fornire un’esperienza utente maggiormente avanzata.