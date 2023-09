Unieuro ricorda a tutti di essere uno dei migliori rivenditori di elettronica del nostro paese, proprio nei giorni che segnano l’inizio dell’Autunno, l’azienda ha deciso di rinnovare una campagna promozionale molto amata dal pubblico, al cui interno si possono indiscutibilmente trovare prezzi veramente convenienti.

Per spendere poco con Unieuro non sono necessarie operazioni troppo complesse, infatti basta recarsi personalmente in un negozio fisico, tra i tantissimi sparsi sul territorio nazionale, oppure anche affidarsi al sito ufficiale dell’azienda, sul quale troverete comunque le stesse offerte, con spedizione gratuita a domicilio, solo nel caso in cui il valore dell’ordine dovesse superare i 49 euro.

Scoprite in esclusiva le offerte Amazon con i nuovi codici sconto gratis, che avrete solamente con il nostro canale Telegram ufficiale.

Unieuro è incredibile, offerte shock con il volantino

Sono davvero tantissimi i prodotti in promozione da Unieuro, gli utenti oggi possono pensare di acquistare anche partendo dalla fascia più alta della telefonia mobile, con la possibilità comunque di mettere le mani su Galaxy S23 Ultra e Galaxy Z Flip5, pagandoli rispettivamente 1199 euro, entrambi no brand con garanzia di 24 mesi.

Le occasioni si sprecano all’interno del volantino anche nel momento in cui si fosse particolarmente interessati alla fascia media, con prezzi che non superano i 349 euro, nel caso di Galaxy A34, scendendo poi verso Redmi A32, Redmi 12C, Redmi note 12, Galaxy A14, Redmi Note 12 pro, Honor X8a, Oppo A98 o Oppo a78. L’unico accenno ad una fascia leggermente superiore è rappresentato da Honor 90, che costa comunque 499 euro, ed è disponibile anche online sul sito.