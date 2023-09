WhatsApp anche in queste settimane si conferma di gran lungo la piattaforma più popolare per quanto concerne la messaggistica istantanea. La popolarità del portale di casa Meta però in alcune circostanza si rivela un vero e proprio boomerang, specie per gli utenti che quotidianamente sono bombardati dalle oramai celebri e famose catene di messaggi. Proprio dalle catene, in alcune circostanze, bisogna difendersi con grande attenzione.

WhatsApp, il pericolo delle catene è sempre più incombente

Attraverso le catene i messaggi spam che invadono la rete circolano con grande velocità di smartphone in smartphone. Nonostante molti messaggi spam siano pressoché innocui per il pubblico, altri rappresentano una vera e propria minaccia per la loro sicurezza online.

Gli iscritti a WhatsApp devono fare particolarmente attenzione a tutti quei messaggi che promuovono finti codici sconto, con un valore anche superiore ai 100 euro. Questi coupon, legati ipoteticamente a grandi marchi del mondo hi-tech o anche ai brand dell’abbigliamento e della moda, sono utili agli hacker per spingere i lettori a compilare dei form con dati di anagrafica e dati personali.

Lo scopo degli hacker, attraverso lo stratagemma dei coupon – che si riveleranno da subito fasulli – è proprio quello di raccogliere la maggior quantità possibile di informazioni. La maggior parte di questi dati saranno poi riutilizzati dai malintenzionati per creare una serie di profili fasulli in rete o anche per dar seguito a veri e propri tentativi idi furti d’identità. Già molti iscritti a WhatsApp nelle scorse giornate sono cadute in questa subdola trappola con conseguenze critiche.