Un regalo pazzesco vi attende in questi giorni direttamente da Lidl, gli utenti si sentono liberi di poter acquistare prodotti di livello assoluto, riuscendo a mettere le mani sulla tecnologia a prezzi quasi azzerati. Il risparmio è notevole per ogni consumatore, a prescindere dalla provenienza regionale.

Il punto di forza di Lidl riguarda proprio la disponibilità della campagna sull’intero territorio, dovete sapere che gli acquisti possono essere completati senza difficoltà praticamente ovunque, con garanzia che si estende fino a 3 anni dalla data effettiva dell’acquisto da parte del consumatore finale.

Lidl, folle volantino con alcuni prezzi bassi da non credere

E’ arrivato il momento di iniziare a pensare al giardino, perché allora non acquistare uno dei tanti prodotti Parkside in offerta questa settimana da Lidl? tra le occasioni da non perdere possiamo annoverare il Soffiatore/aspiratore/trituratore per foglie, in promozione a 39 euro, il bruciatore diserbante, proposto a 24,99 euro, oppure la comodissima motosega a benzina, che costa solamente 99 euro.

Non mancano all’appello nemmeno il tagliasiepi elettrico, che costa 59 euro, ed anche una selezione di prodotti per il fai-da-te, come la pistola sparapunti ricaricabile, da 49 euro, il trapano a percussione ricaricabile, proposto alla modica cifra di 34,99 euro, per finire con seghetto a pendolo ricaricabile o un comodo faro LED ricaricabile da lavoro.

Tutti i prodotti li potete sfogliare nelle pagine che trovate inserite direttamente nel nostro articolo, con una serie di sconti ad hoc per l’occasione.