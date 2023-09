Lidl è un’azienda sempre in grado di catturare l’attenzione dei consumatori, mettendo sul piatto una serie di prezzi bassi perfetti per convincere anche il più restio all’acquisto di nuovi prodotti ugualmente interessanti. Per spendere poco con Lidl non è necessario compiere alcuno sforzo particolare, poiché basterà recarsi personalmente in un negozio, ed il gioco è pressoché fatto.

I prodotti acquistati sono accompagnati dalla solita garanzia legale della durata di 2/3 anni, in modo da essere perfettamente coperti contro qualsiasi difetto di fabbrica; oltretutto gli utenti devono sapere che gli ordini non possono essere completati online, in quanto al momento attuale la tecnologia non è acquistabile dal divano di casa propria.

Se volete scoprire tutte le offerte Amazon ed averle gratis sul vostro smartphone, correte subito ad aprire il nostro canale Telegram ufficiale.

Lidl shock con i nuovi sconti del volantino

La settimana di Lidl è veramente ricchissima di sconti mirati sui prodotti adatti per il giardinaggio, tutti marchiati Parkside, con un rapporto qualità/prezzo decisamente conveniente. Volendo spendere meno di 40 euro sarà possibile aggiungere al proprio carrello il bruciatore diserbante, che presenta un prezzo di 24,99 euro, oppure un soffiatore, aspiratore e trituratore per foglie, tutto in uno a soli 39,99 euro. Gli utenti interessati ad un prodotto più complesso e performante, possono comunque affidarsi all’ottima motosega a benzina, che oggi presenta un costo effettivo di soli 99 euro.

Sempre da Lidl si possono trovare tanti altri prodotti interessanti, come il tagliasiepi elettrico, disponibile a 59 euro, o anche la pistola sparapunti ricaricabile, solamente per citarne un paio. Tutti i dettagli del volantino sono raccolti indistintamente qui sotto.