Mediaworld annuncia uno sconto incredibile che riguarda il Tablet Samsung Galaxy Tab A8.

Il dispositivo, venduto generalmente al prezzo consigliato di 279.99 euro, è ora disponibile a 172.99 euro.

Stiamo parlando di uno sconto di oltre 100 euro che rappresenta assolutamente una grossa opportunità che non potevamo non segnalarvi.

Offerte del genere non sono affatto all’ordine del giorno, soprattutto se consideriamo tecnologie di tale portata.

Samsung Galaxy Tab A8: perché acquistarlo

Non a caso MediaWorld ha presentato il Tablet Samsung Galaxy Tab A8, nella categoria del Top Seller del momento, cosa favorita soprattutto dalla disponibilità della spedizione gratuita.

Infatti, tolte anche le spese di spedizione, appare evidente che lo sconto sia ulteriore e che vada anche oltre i 107 euro già risparmiati.

Per tutti coloro che sono interessati all’offerta, ci forniamo una serie di informazioni tecniche ed estetiche caratteristiche del dispositivo.

Display 10.5″ full rectangle, con cornice simmetrica di appena 10.2 mm;

full rectangle, con cornice simmetrica di appena Risoluzione schermo 1920×1200 (WUXGA);

1920×1200 (WUXGA); Fotocamera posteriore da 8 mp;

Fotocamera frontale da 5Mp ;

; 4Gb di RAM;

di RAM; Memoria interna di 128 Gb;

Velocità CPU di 2Ghz;

Capacità della batteria di 7040 maH, con ricarica rapida da 15 W;

di con ricarica rapida da Audio surround con 4 altoparlanti Dolby Atmos, per suoni definiti ed intensi.

Dal punto di vista estetico, il dispositivo è disponibile nella colorazione grigia ed è super sottile, parliamo infatti di 6.9 mm.

Non sappiamo ancora fino e quando sarà disponibile questa incredibile promozione, tuttavia vi consigliamo di approfittarne !

Per acquistare il dispositivo potete consultare il portale online ufficiale di MediaWorld. Selezionare il prodotto in promo, aggiungerlo al proprio carrello ed effettuare il pagamento.

Una volta confermato l’ordine, la consegna avverrà in pochissimi giorni lavorativi e, come detto, senza alcun costo aggiuntivo.