MediaWorld vuole recuperare tutti i clienti persi nelle ultime settimane, mettendo sul piatto una campagna promozionale più unica che rara, al cui interno si possono comunque trovare i prodotti più interessanti del momento, acquistabili dagli utenti a prezzi quasi da saldo.

Accedere agli sconti del volantino è possibile da ogni negozio sparso per il territorio, senza limitazioni particolari, ed anche sul sito ufficiale si avrà libero accesso ad esattamente gli stessi identici prezzi di vendita. L’unica cosa da tenere bene a mente riguarda, in alcune occasioni, la necessità di pagare la spedizione diretta al domicilio (ma non sempre).

MediaWorld, che occasioni con un volantino davvero unico

Gli sconti disponibili da MediaWorld partono con il Tasso zero, ovvero con il pagamento del prodotto acquistato a partire dal 2024, come ad esempio il bellissimo Samsung Galaxy S23 Ultra che oggi può essere acquistato con un esborso finale di soli 1099 euro (a cui aggiungere anche il rimborso di Samsung). Sfogliando le pagine del volantino si possono comunque scorgere occasioni più o meno interessanti, come Galaxy Z Flip5 a 1249 euro, oppure il modello base, il Galaxy S23, acquistabile dal pubblico a 799 euro.

Volendo invece ridurre al massimo la spesa finale da sostenere, ecco arrivare Galaxy A34 a 349 euro, Galaxy A54 a 449 euro, Galaxy A14 a 179 euro, Galaxy A33 a 249 euro, Xiaomi Redmi 12 Pro e tanti altri modelli del duo Redmi/Xiaomi, sempre a meno di 400 euro. Per conoscere meglio da vicino il volantino, aprite questo link.