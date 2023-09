Nel corso di questi ultimi mesi sono aumentati sempre di più gli utenti che hanno scelto Postepay come punto di riferimento per i loro pagamenti digitali. Nonostante le ampie rassicurazioni messe a disposizione da Poste Italiane in termini di sicurezza, gli utenti non devono mai sottovalutare il pericolo legato alle numerose truffe online.

Postepay, il rischio reale di perdere i risparmi con queste truffe

Anche in queste settimane, infatti, gli hacker sono in agguato e stanno inviando a migliaia di clienti Postepay, con fare quotidiano, una serie di messaggi fasulli sia tramite SMS che tramite mail. I messaggi inviati dagli hacker parlano talvolta di blocco immediato della carta, talvolta di accrediti diretti sui conti corrente degli utenti. Spinti dal contenuto allarmante di queste comunicazioni, i clienti di Postepay vengono invitati a cliccare su un link in allegato al messaggio per ricevere ulteriori informazioni.

Questi link si rivelano una vera e propria trappola. Coloro che ci cascano, infatti, vengono indirizzati su un sito fasullo, la cui interfaccia però ricorda molto da vicino quella ufficiale del sito di Poste Italiane. La somiglianza reale che c’è tra i due portali spinge quindi gli utenti ad accreditarsi con le loro credenziali di home banking.

Questo stratagemma è quindi utilizzato dagli hacker per mettere le mani sui dati riservati del pubblico. In caso di condivisione dei dati home banking il rischio di perdere tutti i risparmi sarebbe più che concreto. Laddove ci dovessero essere anomalie del genere, i clienti devono prontamente comunicare con il servizio assistenza di Poste Italiane.