Il noto colosso americano Microsoft ha già rivelato i giochi inclusi per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass per questa prima metà di settembre e fra non molto annuncerà ufficialmente anche quelli della seconda metà del mese. Nonostante questo, sembra che sia già arrivato il momento di parlare anche dei prossimi videogiochi in arrivo per gli abbonati, ovvero quelli che saranno disponibili ad ottobre 2023. Le ultime conferme li hanno da poco rivelati.

Xbox Game Pass, confermati ufficialmente sette giochi in arrivo ad ottobre

Nel corso delle ultime ore sono stati già confermati ben 7 videogiochi che saranno disponibili per tutti gli abbonati al servizio Xbox Game Pass. Come già detto, mancano ancora all’appello i videogiochi della seconda metà di settembre 2023, eppure sono stati già confermati ufficialmente alcuni dei titoli che arriveranno ad ottobre 2023.

Si tratta nello specifico di tanti videogiochi molto attesi ed apprezzati dagli utenti. Per ora si conosce il nome solo di 7 titoli, ma nel corso delle prossime settimane saranno confermati anche gli altri in arrivo. Tra questi, sono compresi sia videogiochi per console, per PC e per cloud.

Xbox Game Pass – i videogiochi in arrivo per gli abbonati ad ottobre 2023

• The Lamplighter’s League – in arrivo il 3 ottobre (Console e PC)

• Warhammer 40,000 Darktide – in arrivo il 4 ottobre (Xbox Series X|S)

• Forza Motorsport – in arrivo il 10 ottobre (Console, PC e Cloud)

• Cities Skylines 2 – in arrivo il 24 ottobre (Console, PC e Cloud)

• Mineko’s Night Market – in arrivo il 26 ottobre (Console e PC)

• Headbangers Rhythm Royale – in arrivo il 31 ottobre (Console)

• Jusant – in arrivo il 31 ottobre (Console, PC e Cloud)