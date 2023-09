In un mercato saturo di dispositivi, il Teclast M50 Pro emerge come un baluardo di innovazione e funzionalità. Questo tablet, dalle dimensioni compatte, promette non solo di essere un dispositivo di intrattenimento, ma anche un affidabile strumento di lavoro. La sua potenza si manifesta attraverso l’efficiente processore Unisoc T616, supportato da una generosa RAM di 8GB e una memoria interna di 256GB. Ma non è tutto: il display, nitido e brillante, promette un’esperienza visiva senza precedenti.

Ma cosa rende davvero speciale il Teclast M50 Pro? La risposta risiede nella sua versatilità. Si adatta perfettamente sia agli appassionati di tecnologia che cercano prestazioni di alto livello, sia a chi desidera semplicemente un dispositivo affidabile per le attività quotidiane. La sua memoria espandibile garantisce che non si rimarrà mai a corto di spazio, mentre la chiarezza visiva lo rende ideale per la visione di film, la lettura o la navigazione sul web.

Unboxing

Il Teclast T50 Pro si presenta in una confezione sobria, ma non manca di fornire gli accessori essenziali per l’utente. Tra questi, un alimentatore da 18W e un cavo USB-C, oltre ai manuali tradizionali che ci si aspetta con un nuovo dispositivo. Esteticamente, il tablet punta a un design pulito, con una finitura satinata sul retro e una doppia fotocamera leggermente sporgente.

Nonostante ciò, ci sono alcune preoccupazioni riguardo alla qualità costruttiva. Durante l’uso, il tablet tende a produrre rumori di scricchiolio, che potrebbero sollevare dubbi sulla sua robustezza a lungo termine. Anche i pulsanti sui lati sembrano avere una certa instabilità, sebbene siano accompagnati da funzionalità utili come una porta USB tipo C e quattro altoparlanti. Con un peso di 480 grammi, il dispositivo è relativamente leggero, e le sue cornici frontali ben progettate rendono l’esperienza d’uso confortevole.

Scheda tecnica

Display : Tipo: LCD IPS Dimensione: 10.1″ Risoluzione: 1920 x 1200 px (FHD) Densità: 224 ppi Altre caratteristiche: Tasso di campionamento 120 Hz, Luminosità 350 cd/m², OGS (One Glass Solution), Capacitivo, Multi-touch, Rivestimento oleofobico.

: Prestazioni e Hardware : Processore: Unisoc Tiger T616 CPU: 2 x ARM Cortex•A75 2.0Ghz + 6 x ARM Cortex•A55 1.8Ghz Tipo: Octa-Core GPU: Mali-G57 MP1 RAM: 8 GB (Tipo LPDDR4) Storage: 256 GB (Tipo UFS Storage 2.1) Slot SD: Sì, slot per SD o seconda SIM card Punteggio Antutu: 221.000 (Antutu v9)

: Fotocamera : Fotocamera posteriore: Risoluzione principale: 13 Mpx, Apertura ƒ/2.2 Risoluzione secondaria: 0.3 Mpx Fotocamera frontale: Risoluzione: 5 Mpx

: Connettività : 4G LTE: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B34, B38, B39, B40, B41 3G: B1, B2, B5, B8 2G: B2, B3, B5, B8 SIM: Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz, 802.11ac Bluetooth: Versione 5.0 Navigazione: GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo USB: Tipo C, USB On-The-Go (OTG)

: Batteria : Capacità: 5000 mAh Tipo: Li-Ion Ricarica rapida: Sì

: Software : Sistema operativo: Android 13 Tiramisu

: Design e Materiali : Dimensioni: 283.5 mm x 158.4 mm x 7.9 mm Peso: 435 g Materiali: Lega di alluminio Colori disponibili: Ciano

:

Design e Materiali

Il Teclast M50 Pro si distingue per il suo design elegante e moderno. Le sue dimensioni sono di 283,5 mm in altezza, 158,4 mm in larghezza e 7,9 mm in spessore, rendendolo un dispositivo sottile e maneggevole. Con un peso di 435 grammi, è comodo da tenere in mano per periodi prolungati, ideale per la lettura, la navigazione o la visione di contenuti multimediali.

Il corpo del tablet è realizzato in lega di alluminio, un materiale noto per la sua resistenza e leggerezza. Questa scelta di materiali conferisce al Teclast M50 Pro un aspetto premium e una sensazione di solidità al tatto. La lega di alluminio è anche resistente alla corrosione, garantendo che il tablet mantenga il suo aspetto lussuoso nel tempo.

Il colore disponibile per questo modello è il Ciano, una tonalità contemporanea che aggiunge un tocco di vivacità al design complessivo del dispositivo. Questo colore, combinato con la finitura metallica, offre un contrasto visivo accattivante che lo rende distintivo rispetto ad altri tablet sul mercato.

Hardware e del display

Il Teclast T50 Pro si presenta con specifiche hardware che mirano a offrire prestazioni elevate. Con un SoC MediaTek Helio G99 4G e una memoria RAM di 8 GB, espandibile virtualmente fino a 16 GB, il dispositivo promette una gestione fluida delle applicazioni e delle attività. La memoria interna da 256 GB di tipo UFS 2.2 dovrebbe garantire spazio e velocità per la maggior parte degli utilizzi.

Mentre l’hardware sembra promettente, il display potrebbe non essere all’altezza delle aspettative. Con un pannello IPS da 11 pollici e risoluzione 2K, i colori appaiono meno vivaci di quanto ci si potrebbe aspettare e la nitidezza generale potrebbe non soddisfare tutti gli utenti.

La sezione audio sembra essere uno dei punti di forza del tablet, con quattro altoparlanti che offrono un suono chiaro e potente. Per quanto riguarda le fotocamere, sia quella posteriore da 20 MP con flash LED che quella frontale da 8 MP, pur non essendo di fascia alta, dovrebbero essere sufficienti per le esigenze di base come videochiamate o scatti occasionali.

Audio e connettività

Audio

Il Teclast M50 Pro è equipaggiato con altoparlanti stereo. Questa configurazione permette una distribuzione del suono bilanciata, offrendo una separazione chiara tra i canali sinistro e destro. La qualità audio risultante è adeguata per le funzioni di base di un tablet, come la riproduzione di contenuti multimediali e le videochiamate. Tuttavia, come con molti dispositivi di questa categoria, per un’esperienza audio ottimale, potrebbe essere consigliabile l’uso di cuffie o altoparlanti esterni.

Connettività

In termini di connettività, il Teclast M50 Pro supporta diverse bande 4G LTE, 3G e 2G, garantendo una connessione di rete mobile versatile e adatta a diverse regioni geografiche. La presenza di Dual SIM Dual Standby consente l’utilizzo di due schede SIM Nano simultaneamente, offrendo flessibilità agli utenti che necessitano di gestire più numeri o reti. Per quanto riguarda la connettività wireless, il dispositivo supporta varie norme Wi-Fi, tra cui 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz e 802.11ac. Questo assicura una connessione Wi-Fi stabile e veloce in diverse situazioni. Inoltre, la presenza di Bluetooth 5.0 permette una connessione senza fili efficiente con altri dispositivi, come cuffie, altoparlanti e altri accessori.

Software e dell’autonomia

Il Teclast T50 Pro sembra brillare quando si tratta di software e autonomia. Con un sistema operativo snello e ben ottimizzato, il tablet promette di offrire un’autonomia di due o tre giorni con un utilizzo intenso, sebbene la velocità di ricarica di 18W potrebbe non essere la più rapida sul mercato.

Dal punto di vista del software, il dispositivo funziona con Android 13, che include una serie di funzionalità e miglioramenti introdotti da Google nel corso degli anni. Una di queste funzionalità è il Live Caption, accessibile direttamente dal cursore del volume, anche se attualmente è disponibile solo in lingua inglese.

Tuttavia, c’è una piccola preoccupazione riguardo all’estetica di alcune icone. Non essendo personalizzabili, alcune di queste icone potrebbero non sembrare moderne e potrebbero non integrarsi bene con l’interfaccia utente di Material You, una delle caratteristiche più pubblicizzate di Android.

Fotocamere

Il Teclast M50 Pro, pur essendo un tablet, non trascura l’importanza delle fotocamere in un dispositivo mobile. La sua fotocamera posteriore principale, con una risoluzione di 13 Mpx e un’apertura di ƒ/2.2, promette di catturare immagini chiare e dettagliate. L’apertura di ƒ/2.2 permette una buona quantità di luce, rendendo la fotocamera adatta a diverse situazioni di illuminazione, dai paesaggi luminosi ai ritratti in interni.

Accanto a questa, troviamo una seconda fotocamera con una risoluzione di 0.3 Mpx. Sebbene possa sembrare modesta in termini di risoluzione, potrebbe avere un ruolo complementare, come aiutare nella creazione di effetti di profondità. E’ importante notare che con una risoluzione così bassa, le sue funzionalità potrebbero essere limitate.

Le caratteristiche integrate nella fotocamera posteriore del Teclast M50 Pro sono piuttosto impressionanti. La presenza di funzionalità come l’autofocus e la messa a fuoco tattile garantisce che gli utenti possano catturare immagini nitide con facilità. Inoltre, con opzioni come scatto continuo, geoetichettatura e HDR, gli appassionati di fotografia avranno a disposizione una serie di strumenti per migliorare la loro esperienza fotografica.

Conclusione

Il Teclast T50 Pro si presenta come una solida opzione per chi cerca un tablet da viaggio o, in alternativa, un dispositivo affidabile per l’uso domestico. Con un prezzo di listino di 299,99€, il dispositivo offre un buon rapporto qualità-prezzo, specialmente considerando l’offerta attuale con un coupon di sconto di €100 su Amazon.

Dal punto di vista delle prestazioni, il tablet sembra essere in grado di gestire una varietà di attività, dall’uso dei social media alla navigazione web e alla riproduzione multimediale. L’hardware proposto, insieme a un software aggiornato all’ultima versione di Android, rende il Teclast T50 Pro una scelta interessante per chi cerca un tablet versatile.

Per coloro che sono interessati all’acquisto, il tablet è disponibile per l’acquisto online su Amazon con uno sconto in pagina di 100 euro.