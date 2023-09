Intrattenimento Plus, con la nuova promozione risparmi ben 10 euro

L’offerta Intrattenimento Plus combina il meglio di Sky TV e Netflix, offrendo un pacchetto esclusivo a un prezzo altamente competitivo. Con soli 19,90 euro al mese, rispetto al prezzo standard di 30 euro, gli utenti possono godere di una vasta gamma di contenuti offerti da entrambe le piattaforme. Questa promozione, che garantisce un risparmio significativo, è bloccata per un periodo di 18 mesi dall’attivazione. Dopo questo periodo, gli utenti hanno la flessibilità di rinnovare l’offerta a un prezzo scontato, che sarà determinato in base alle tariffe disponibili in quel momento.

Intrattenimento Plus: l’offerta del momento

Il pacchetto Intrattenimento Plus non è solo economicamente vantaggioso, ma offre anche un accesso senza precedenti a una vasta gamma di contenuti multimediali. Gli appassionati di serie TV, programmi, documentari e notizie troveranno sicuramente qualcosa che soddisfa i loro gusti. Inoltre, con l’aggiunta di Netflix, gli utenti possono immergersi nelle serie TV più popolari del momento, come “One Piece”.

Sky TV, da parte sua, offre una selezione eccezionale di programmi, molti dei quali sono trasmessi in contemporanea con gli Stati Uniti. Ad esempio, gli spettatori possono seguire la nuova stagione di “X Factor”, sia in diretta che on demand. Altre serie popolari come “Domina” sono attualmente in onda, mentre la nuova serie “One Summer Ago” sarà disponibile a partire dal 6 ottobre.

Netflix, conosciuto per la sua vasta biblioteca di contenuti, offre una varietà di serie TV, film e programmi per bambini. Gli utenti che già possiedono un account Netflix possono semplicemente integrarlo con l’offerta Intrattenimento Plus, mentre coloro che sono nuovi alla piattaforma possono creare un nuovo account.

In sintesi, l’offerta Intrattenimento Plus rappresenta una soluzione ideale per coloro che desiderano una vasta gamma di opzioni di intrattenimento a un prezzo accessibile. La combinazione di Sky TV e Netflix garantisce che ci sia sempre qualcosa di interessante da guardare, indipendentemente dalle preferenze individuali.