Euronics a sorpresa, iPhone 15 e Samsung scontati oggi

Sarà un periodo particolarmente prolifico per Euronics siccome sono arrivate tante nuove offerte entusiasmanti. Il colosso mette tutta la sua esperienza nel nuovo volantino, pieno di smartphone e grandi affari da prendere e portare a casa.

Come al solito ci sarà anche la grande opportunità di comprare quello che si desidera con il finanziamento. L’iniziativa infatti permette di scegliere la propria rata in merito al valore e soprattutto di partire con il primo pagamento da febbraio 2024.

Come potete notare infatti in basso ci sono tutte le immagini che ritraggono proprio il catalogo di Euronics, quello che durerà fino al prossimo 27 settembre. L’azienda infatti mette a disposizione degli utenti tantissime nuove proposte, sia per quanto riguarda la telefonia che tutte le altre categorie.

Per avere tutto al prezzo minimo dunque, non vi resterà altro che recarvi all’interno dei tanti store fisici presenti sul territorio italiano.

Euronics: queste sono le sorprese presenti nel nuovo volantino del colosso

Proprio qui in alto c’è il volantino per intero all’interno della galleria, tutti gli utenti pertanto avranno notato già i primi pezzi importanti. Essendo settembre il periodo degli iPhone, non potevano di certo mancare: in lista ci sono tutti i dispositivi di Apple, ovviamente disponibili per il pre-ordine. L’arrivo degli iPhone 15 in store è previsto dal 22 settembre.

C’è spazio anche per la nuova serie di Apple Watch, la Series 9. In questo caso i prodotti partono da 469 €, ma non finisce qui. Potete notare anche tantissimi altri smartphone, televisioni e computer, tutto a prezzo minimo. Fino al 27 settembre potete acquistare ciò che desiderate.