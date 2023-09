Tesla Model Y, la vettura in Romania supera i 2 milioni di dollari

Una Tesla Model Y è stata recentemente elencata per la vendita a un prezzo sorprendentemente elevato di 2 milioni di dollari sul sito ufficiale di Tesla in Romania. Questo prezzo straordinariamente alto ha suscitato molte domande e speculazioni tra gli appassionati di auto e gli esperti del settore. Tuttavia, sembra che la causa sia stata un’errata conversione della valuta.

Tesla Model Y: possibile errore di prezzo?

La Tesla Model Y ha guadagnato una notevole popolarità in Europa, diventando l’auto più venduta nel continente. Nonostante le sue prestazioni eccezionali, Tesla ha affrontato alcune critiche per problemi di qualità costruttiva, come pannelli disallineati e finestrini rotti. Tuttavia, i prezzi dei veicoli Tesla sono generalmente considerati ragionevoli, specialmente considerando le caratteristiche e le prestazioni offerte.

L’errore nel prezzo della Tesla Model Y in Romania non è un caso isolato. A gennaio, il sito rumeno di Tesla aveva mostrato prezzi altamente gonfiati per tutti i suoi veicoli. Ad esempio, la Tesla Model 3 RWD era stata quotata a un prezzo incredibilmente alto a causa di un errore simile nella conversione della valuta. In quel caso, Tesla aveva quotato i prezzi in lei rumeni, ma aveva erroneamente aggiunto il simbolo dell’euro, causando una conversione di prezzo distorta. In realtà, il prezzo della Tesla Model Y LR in lei rumeni è molto più basso e certamente non si avvicina ai 2 milioni di dollari. Questo errore ha portato a una certa confusione tra i potenziali acquirenti e ha sollevato domande sulla precisione e l’affidabilità dei sistemi di prezzo online di Tesla.

Parallelamente alla notizia, sono emerse immagini della nuova Tesla Model Y Juniper in colorazioni rossa e grigia. Dopo il recente restyling della Model 3, si prevede che anche la Model Y subirà una revisione, mantenendo l’interesse e l’entusiasmo dei fan e degli appassionati di auto.