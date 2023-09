Una truffa decisamente pericolosa sta mietendo molto più vittime di quante ne avremmo volute sentire, si tratta del fenomeno denominato SIM Swap, un meccanismo che parte dal classico phishing, toccando però con mano anche ciò che gli stessi utenti condividono sui social network.

Come molte volte vi abbiamo raccomandato in passato, dovete ridurre al minimo i dati sensibili condivisi sul web, non tanto perché gli altri potrebbero spiarvi, quanto proprio per evitare ai malviventi di utilizzarli per scopi tutt’altro che leciti. Da qui nasce il fenomeno dello SIM swap, i suddetti raccolgono più dati ed informazioni possibili, utili per poi chiedere all’operatore telefonico di riferimento il cambio SIM, grazie alla possibilità di rispondere senza problemi alle domande di sicurezza.

Iscrivetevi oggi al nostro canale Telegram di riferimento, sul quale troverete i codici sconto Amazon ed anche nuovi coupon gratis in esclusiva.

Truffa ruba denaro molto pericolosa

Nel momento in cui il malvivente è entrato in possesso del vostro numero di telefono, proprio perchè si è fatto inviare la SIM sostitutiva ad un indirizzo differente, può mettere in atto la seconda parte del piano, che richiama il phishing di cui vi abbiamo parlato in altri articoli. Verrà inviata una email fittizia con la quale finge di essere l’istituto di credito, mediante la quale si richiede la pressione del link interno per il collegamento al sito ufficiale, ma che porta alle proprie spalle un’insidia non da poco. Coloro che seguiranno tutte le indicazioni, andranno a consegnare direttamente le credenziali nelle mani del malvivente, dandogli così la possibilità di svuotare il conto corrente in pochi secondi.