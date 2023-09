C’è grande fermento nella sfida tra le migliori piattaforme di messaggistica istantanea. Telegram non vuole lasciare campo a WhatsApp che dal canto suo ha introdotto una serie di novità molto rilevanti in queste ultime settimane. Per dar vita ad un vero e proprio sorpasso in popolarità su WhatsApp – sorpasso che avrebbe del clamoroso in termini di utenti – Telegram ha messo a punto una grande novità.

Telegram, contro WhatsApp in campo questa novità social

La novità più interessante di Telegram per il futuro a breve e medio termine è l’introduzione delle storie sulla piattaforma, in quella che può essere definita la vera e propria svolta social della chat blu

L’arrivo delle Stories su Telegram segue in ordine di tempo il lancio di questa funzione sia su WhatsApp che precedentemente su Facebook e su Instagram. Anche gli utenti di Telegram avranno quindi la possibilità di condividere foto istantanee con amici e conoscenti, così come agli utenti sarà garantita la possibilità di condividere video la cui durata dovrà essere di pochi secondi.

A partire dalle Storie, inoltre, su Telegram gli utenti avranno la possibilità di commentare i contenuti di amici e di conoscenti e di creare delle conversazioni proprio sulla base dei commenti inviati.

L’upgrade della chat blu sarà grande protagonista sia sui dispositivi Android di nuova generazione sia sugli iPhone. Attraverso questo tool gli sviluppatori vogliono ampliare ancor di più la loro fascia di pubblico, considerato il successo che le storie – su Facebook e su Instagram in primis – hanno ottenuto su scala globale.