WindTre non vuole fare la parte del comprimario nel campo della telefonia mobile n questo mese di settembre. In vista dell’autunno il gestore italiano ha deciso di prorogare alcune delle sue offerte ricaricabili più vantaggiose, garantendo al pubblico un’ottima alternativa ad Iliad ed ai suoi costi da ribasso.

WindTre, la proposta da non perdere a settembre con 70 Giga

Nel mese di settembre i clienti del provider arancione potranno scegliere ancora una volta la tariffa WindTre Star+. Questa promozione prevede consumi pressoché illimitati ad un prezzo anche inferiore ai 10 euro.

Nel dettaglio, coloro che scelgono la WindTre Star+ riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche un pacchetto pari a 70 Giga per navigare in rete. Laddove presente la copertura sul territorio, inoltre, gli abbonati potranno connettersi ad internet anche attraverso la tecnologia del 5G.

Il grande vantaggio di questa ricaricabile è il costo, con gli abbonati che pagheranno solo 7,99 euro ogni mese per il rinnovo della promozione, cui aggiungere solo una componente una tantum pari a 10 euro per il rilascio della SIm.

In linea con il passato, anche in questa circostanza, gli utenti che scelgono la WindTre Star+ saranno invitati ad effettuare la portabilità della rete da TIM, Vodafone o Iliad. Per la portabilità saranno necessari sino a tre giorni lavorativi. Il provider assicura infine ai suoi abbonati un prezzo bloccato della ricaricabile e delle soglie di consumo, senza alcun genere di rimodulazione nel primo semestre dall’attivazione della SIM.