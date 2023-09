Le numerose truffe applicate sui conti correnti stanno diventando con il tempo sempre più pericolose, e pronte a coinvolgere un numero crescente di utenti sul territorio nazionale, capaci di ritrovarsi in men che non si dica senza nemmeno un centesimo.

Il pericolo nasce sempre dal meccanismo denominato phishing, con il quale il malvivente parte con l’idea di fingersi una specifica realtà, nella speranza che sia l’utente finale a fornirgli le credenziali di accesso al conto corrente bancario. Un fenomeno più vecchio di quanto immaginiate, ma ancora oggi purtroppo molto attuale.

Truffe sui conti correnti, ecco come funzionano

Se doveste ricedere un email dal vostro istituto di credito, in cui vi viene richiesta la pressione di un link interno, per accedere direttamente al conto corrente bancario, sappiate che molto probabilmente si tratta di una truffa. Sono le stesse banche a mettere in guardia i consumatori finali, i quali devono rappresentare la prima linea di difesa contro questi attacchi; coloro che seguiranno le indicazioni, al contrario, si ritroveranno collegati ad un sito esteticamente molto simile all’originale, ma pronto a nascondere un’insidia non da poco, tutto il server viene gestito dal malvivente, il quale può così accedere ai dati digitati, come appunto i dati di accesso al singolo conto corrente.

Il passo al completamento della truffa è brevissimo, con il furto di ogni singolo centesimo salvato sullo stesso conto corrente. Fate sempre attenzione a ciò che cliccate, evitate ogni problema.