Ho.Mobile, operatore telefonico virtuale sempre pronto a spiccare il volo con offerte speciali dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, ha oggi deciso di attivare una promozione destinata assolutamente a far parlare di sé, con la quale riuscire ad avere libero accesso a 180 giga di traffico dati al mese.

La soluzione, di cui vi parleremo ampiamente nell’articolo, può essere liberamente richiesta dai consumatori sul sito ufficiale, dal quale è possibile ottenere in cambio la spedizione gratuita a domicilio della SIM, con attivazione a costo completamente azzerato. La richiesta, ad ogni modo, può essere presentata direttamente da tutti gli utenti con una SIM di Iliad o di un MVNO.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale dedicato ad Amazon, sul quale troverete i codici sconto e le offerte migliori.

ho.Mobile, ecco le offerte di Settembre

L’offerta, che ricordiamo può essere richiesta direttamente dal sito ufficiale, nasconde al proprio interno un bundle di assoluto rispetto: 180 giga di traffico dati al mese, con navigazione al massimo a 60Mbps in download, passando anche per minuti e SMS completamente illimitati, che potranno essere utilizzati verso tutti.

Il costo fisso da sostenere equivale a soli 7,99 euro al mese, un canone che dovrà necessariamente pagato tramite il credito residuo di una SIM ricaricabile acquistata in fase di attivazione (ma senza costi aggiuntivi). Da notare che sono assenti vincoli contrattuali di durata di vario genere, in questo modo l’utente si può ritenere libero di comportarsi come meglio crede, anche abbandonare ho.Mobile in un qualsiasi momento, senza temere di essere costretto a pagare penali aggiuntive.