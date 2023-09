Il prodotto attualmente proposto ad un prezzo stracciato offre una maggiore velocità di trasmissione dei dati e un minore consumo energetico. Ideale per aggiornare il tuo computer con il più potente Bluetooth.

Stiamo parlando di poco più di 15 euro. Andiamo a scoprire insieme tutte le sue caratteristiche.

UGREEN Adattatore Bluetooth 5.3 in offerta

Adattatore Bluetooth è dotato di un’antenna ad alta potenza da 2 dBi, che può raggiungere fino a 100 metri in un’unica direzione e in un ambiente aperto. Per una migliore trasmissione e ricezione del segnale, l’antenna dell’adattatore Bluetooth può essere ruotata. La portata può essere influenzata da ostacoli fisici e interferenze radio.

Adattatore Bluetooth per PC è progettata per Windows 11, 10, 8.1. Basta collegare e riprodurre, non è necessaria l’installazione di driver. Non è compatibile con i sistemi Windows 7/Mac Os/Linux, né con le console PS5/PS4/Xbox. Ha prestazioni migliori con una trasmissione stabile. Un’anti-interferenza più forte può consentire di ridurre notevolmente la possibilità di disconnessioni Bluetooth in ambienti complessi.

Il prodotto infine, garantisce la connessione simultanea di un massimo di 5 diversi tipi di dispositivi Bluetooth, come Mouse/tastiera/smartphone/cuffie/controller PS4 Bluetooth ecc. Al momento, seguendo questo link, è proposto a 19.99 euro con la possibilità di aggiungere un coupon del 25%.