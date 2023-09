I combustibili fossili sono tra i fattori principali che contribuiscono al riscaldamento globale e all’inquinamento. Quest’ultimi sono infatti in grado di rilasciare nell’aria anidride carbonica e altri pericolosi gas-serra che trattengono il calore nell’atmosfera.

Tra i combustibili fossili quello più inquinante in assoluto è sicuramente il carbone che rappresenta il 45% delle emissioni di gas. Tutto questo inquinamento ha effetti devastanti sul nostro pianeta che sta vivendo un importante e probabilmente irreversibili cambiamento climatico.

Per evitare di danneggiare la Terra irrimediabilmente si devono adottare soluzioni differenti ai combustibili fossili per alimentare i nostri mezzi di trasporto e produrre energia.

Possono essere adottate delle soluzioni più green e il mondo si sta già orientando nella direzione di un futuro più verde.

L’era dei combustibili fossili sta per terminare?

Secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia tra poco centrali a carbone e macchine alimentate da combustibili fossili non esisteranno più ma verranno interamente sostituite da scelte più ecologiche.

Questo decennio dovrebbe essere l’ultimo per questi combustibili che verranno poi sostituiti da tecnologie in grado di fornire energia pulita e rinnovabile. Molto è stato già fatto in questo senso, ricordiamo infatti che l’UE vieterà l’acquisto di automobili alimentate da combustibili fossili a partire dal 2035 spingendo i consumatori ad acquistare automobili elettriche.

Nonostante la liberazione dai combustibili fossili sia un grande passo avanti non è sufficiente e abbastanza veloce da limitare i danni del riscaldamento globale in tempi brevi a raggiungere la temperatura stabilita dagli Accordi di Parigi, 1,5 gradi Celsius. Per far ciò si necessita di politiche più potenti e rapide.