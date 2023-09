Fastweb, 7,95 euro al mese con un servizio in REGALO

L’intento resta sempre lo stesso: primeggiare su tutti gli altri gestori e farlo di gran lunga. Fastweb è attualmente un provider molto indaffarato con il lancio di nuove tariffe telefoniche, tra le quali ci sono alcune offerte che hanno rapito l’interesse di più utenti pronti a cambiare gestore.

Anche questo mese di settembre è stato contrassegnato nettamente dal lancio di una soluzione, quella che probabilmente potrebbe essere ideale per tutti. Il gestore ha salutato ufficialmente la sua proposta da 200 giga in 5G, ma ha dato il benvenuto alla degna sostituta.

Fastweb: ora si fa sul serio, addio alla Mobile Full ma ecco quella da 7,95 € al mese

Dando un’occhiata al sito ufficiale sarà facilissimo trovare in primo piano la promo del mese. Bastano ogni 30 giorni 7,95 €, il prezzo giusto per avere a disposizione minuti, qualche messaggio e tanti giga per navigare in Internet.

Venendo ai contenuti, si parte come al solito dalle telefonate senza limiti verso tutti, per poi passare a 200 SMS verso tutti. Infine ecco il colpo da maestro, ben 150 giga da utilizzare per la connessione web. Inoltre Fastweb resta l’unico gestore virtuale a poter disporre del 5G, standard di rete massimo che viene offerto in regalo sul prezzo di vendita.

Al momento non c’è una scadenza per questa offerta, la quale sarà presente sul sito ancora per tanto tempo come di solito Fastweb permette. Ci saranno tante novità in arrivo prossimamente che potranno prendere tutto ancora più semplice. Un esempio può essere il nuovo lancio delle eSIM, un modo per avere la portabilità più rapidamente senza dover inserire una scheda fisica nello smartphone.