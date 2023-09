Euronics da RECORD, il Sottocosto con iPhone 15 e Samsung

L’ultimo volantino di Euronics è stato ormai sostituito da quello che entra in vigore proprio da qualche ora: contiene al suo interno tutte le migliori opportunità tra cui anche i nuovi iPhone 15. Ci sono inoltre svariate opportunità che il negozio concede, oltre ovviamente ai prezzi più interessanti sul mercato.

La nuova iniziativa prevede infatti il rimborso qualora l’utente trovasse un prezzo più basso in merito all’articolo appena acquistato. Nel caso in cui nei 5 giorni successivi all’acquisto del prodotto, l’utente dovesse trovarlo da un’altra parte ad un prezzo più basso, potrà esercitare il diritto di rimborso. Dovrà però trattarsi di un negozio con insegna nazionale di specialisti nel settore.

In basso ci sono tutte le informazioni siccome è presente il volantino con tutte le sue pagine.

Euronics: ecco i prezzi migliori sul volantino che andrà avanti fino al 24 settembre

All’interno della prima pagina del suo nuovo volantino che ricordiamo andrà avanti fino al 24 settembre, Euronics propone già qualcosa di interessante. Si parte da un computer portatile di Lenovo, un IdeaPad 3 dotato di ottime specifiche. Al suo interno ecco 512 GB di SSD, 8 GB di RAM e uno schermo da 15.6 pollici FHD. Il prezzo è di 399,99 €.

È appena arrivato ma è già disponibile all’interno del catalogo: si tratta del nuovo iPhone 15 in tutte le sue varianti. Il nuovo smartphone di Apple nella variante base, Plus, Pro e Pro Max è pre-ordinabile ora in tutti gli store di Euronics in Italia.

La stessa cosa vale anche per la nuova serie di orologi: si tratta degli Apple Watch Series 9.