WhatsApp, un aggiornamento ATTESO dal pubblico è in arrivo

Dopo tutti gli aggiornamenti che sono stati lanciati nell’ultimo periodo, WhatsApp vuole fare ancora di più e questo non è un segreto. L’ultima versione beta infatti sta mettendo in mostra diverse novità che a breve potrebbero far diventare il colosso ancora più performante. L’applicazione di messaggistica infatti non si ferma di fronte a nulla, siccome le concorrenti spingono.

Proprio per questo l’interfaccia è stata migliorata e sono state introdotte delle funzioni nettamente migliori rispetto al passato. Ora però è il momento di dare il benvenuto ad una nuova aggiunta che già da mesi fa parlare tanto in tutto il mondo. WhatsApp infatti ha reso finalmente disponibili i canali anche in territorio italiano. Lo strumento inedito era stato lanciato proprio a giugno prima in Colombia e Singapore e poi in altri paesi. Si tratta di un nuovo metodo privato utile per ricevere ogni aggiornamento a cui si è interessati.

WhatsApp: arrivano finalmente anche in Italia i canali e portano nuove feature in tutto il mondo

Contestualmente all’allargamento di questa nuova funzionalità, WhatsApp ha voluto introdurre delle novità molto interessanti.

I canali da seguire verranno filtrati in maniera automatica in base al paese di appartenenza. Si potrà reagire anche con le emoji e per privacy ogni reazione inviata non potrà essere visibile agli altri presenti.

Gli amministratori inoltre potranno modificare i propri aggiornamenti per un massimo di un mese, prima che vengano automaticamente eliminati.

Da ricordare inoltre che l’inoltro di un qualsiasi aggiornamento ad una qualsiasi chat o gruppo deve includere il collegamento al canale così che le persone possano saperne di più.