In qualsiasi casa in tutto il mondo è presente un aspirapolvere, che sia con filo, senza filo, con cestello, nuovo, vecchio. Si tratta di un accessorio indispensabile per tutti noi.

Oggi, a tal proposito, vogliamo indicarvi un aspirapolvere senza fili presente in offerta sulla piattaforma Amazon. Parliamo di Proscenic i10. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Proscenic i10 in offerta su Amazon

L’aspirapolvere in questione incorpora un potente motore brushless da 350w, che può generare una potenza di aspirazione fino 25000pa per soddisfare i tuoi diversi tipi di esigenze di pulizia. Dispone di 8 celle batterie ad alta capacità, batteria rimovibile e carica rapida, 2-2,5 ore di ricarica e fino a 50minuti di funzionamento, abbastanza per pulire l’intera casa.

Può essere controllato con lo schermo touch che permette di cambiare facilmente la modalità di pulizia, visualizzare il livello attuale della batteria e mostra eventuali codici di errore. È molto facile da usare. Si usa su diversi tipi di pavimento, l’aspirapolvere può aumentare da solo la potenza di aspirazione per aspirare efficacemente sporco e polvere.

Il servizio clienti è molto affidabile ed in caso di problemi con i10 non esitate a contattarlo. L’aspirapolvere in questione è disponibile al prezzo di 139 euro al posto di 199 euro con uno sconto del 30%. Seguite il link per maggiori informazioni.