Il noto operatore telefonico WindTre renderà disponibile a breve una nuova promozione di rilievo. Si tratta in particolare della promo denominata WindTre Convergenza Special Promo Green. Con quest’ultima, gli utenti potranno attivare un’offerta di rete mobile convergente con la linea fissa ad un prezzo davvero eccezionale. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre Convergenza Special Promo Green, offerta ad un prezzo super

A partire dal 25 maggio e per un breve periodo di tempo, il noto operatore telefonico arancione renderà disponibile la nuova promo denominata WindTre Convergenza Special Promo Green. Come già accennato in apertura, questa promo permetterà di attivare un’offerta di rete mobile super conveniente.

In particolare, gli utenti potranno attivare l’offerta convergente WindTre GO Unlimited Lite+ ad un prezzo super interessante di appena 4,99 euro al mese. Questo sarà possibile, quindi, effettuando la convergenza con un’offerta di rete fissa della serie Super Fibra (che solitamente hanno un costo di 19,99 euro al mese).

Di conseguenza, gli utenti dovranno pagare soltanto 24,98 euro al mese ed avranno a disposizione un’interessante offerta mobile a basso costo ed un’offerta di rete fissa molto conveniente. Ricordiamo che la promo in questione è rivolta principalmente ai clienti che provengono da specifici operatori telefonici. Tra questi, sono compresi: Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Digi Mobil, Feder Mobile, Optima Mobile, Rabona Mobile, Spusu, Tiscali, 1Mobile.

L’offerta mobile WindTre GO Unlimited Lite+ include ogni mese 50 GB di traffico dati per navigare in 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri.