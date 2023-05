L’operatore telefonico WindTre continua a proporre offerte di rete mobile super convenienti e con tanti giga. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha reso disponibile per alcuni suoi ex clienti un’offerta davvero assurda. Ad un prezzo di soli 5,99 euro al mese, infatti, gli utenti potranno utilizzare addirittura fino a 200 GB di traffico dati.

WindTre tenta i suoi ex clienti a tornare con la super offerta WindTre GO 200 Top+

Il noto operatore telefonico arancione ha deciso di tentare ancora una volta i suoi ex clienti a tornare con una super offerta. Stiamo parlando nello specifico dell’offerta mobile denominata WindTre GO 200 Top+. Si tratta di un’offerta davvero conveniente, dato che il prezzo per il rinnovo mensile è di appena 5,99 euro.

Nonostante questo, l’operatore ha deciso di includere nell’offerta una quantità di traffico dati davvero esagerata. Gli utenti che attiveranno questa offerta, avranno infatti a disposizione ben 200 GB per navigare in tutta tranquillità con una connettività massima pari al 4G. Oltre a questo, nell’offerta sono anche inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri.

L’operatore sta inviando un SMS a tutti gli ex clienti che potranno attivare l’offerta WindTre GO 200 Top+. Ecco qui di seguito un esempio del messaggio inviato da WindTre.

“Torna in WINDTRE! 200 GIGA, 200 SMS e minuti illimitati a 5,99 euro al mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 29/05. Costi e privacy su windtre.it/go200toplus”.

Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, gli ex clienti potranno eventualmente attivare anche altre offerte dell’operatore WindTre, tra cui Go 50 Top a 5,99 euro al mese e Go 101 Top Easy Pay a 5,99 euro al mese.