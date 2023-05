sponsor

Il prossimo 1 novembre uscirà nelle sale Dune – Parte 2, film diretto da Denis Villeneuve e seguito della storia trattata nella Parte 1 uscita nel 2021. La coppia di pellicole rappresenta l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di fantascienza scritto da Frank Herbert.

In Dune – Parte 2 incontreremo nuovamente Paul Atreides (interpretato da Timothée Chalamet) impegnato nella fuga attraverso il deserto di Arrakis. Il giovane, insieme a sua madre Lady Jessica (Rebecca Ferguson) troveranno aiuto e rifugio nel clan dei Fremen, combattenti che riescono a vivere in mezzo al deserto.

Grazie agli insegnamenti dei Fremen, Paul Atreides diventerà un guerriero abile e versatile, dotato di capacità uniche. Queste abilità permetteranno al giovane Duca di vendicare l’assassinio del padre da parte degli Harkonnen, storica casata rivale degli Atreides, e riportare la pace su Arrakis.

Il trailer di Dune – Parte 2 si rivela visivamente impattante e permetterà di scoprire le nuove avventure di Paul Atreides

Come emerso dal trailer, Dune – Parte 2 si preannuncia un film ancora più profondo del primo capitolo. Il regista Denis Villeneuve ha lavorato al meglio per rendere visivamente impattante ogni inquadratura e in questo secondo capitolo ha alzato ulteriormente l’asticella.

Il successo della prima pellicola ha convinto i produttori a realizzare la seconda parte e quindi, per raccontare questa storia, torna il cast originale. In Dune – Parte 2 vedremo un cast d’eccezione composto dai già citati Timothée Chalamet e Rebecca Ferguson. Al loro fianco troveranno spazion anche Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem.

Siamo certi che se anche questa pellicola dovesse raggiungere il successo sperato, potrebbe arrivare un ulteriore sequel. Infatti, il Ciclo di Dune scritto da Frank Herbert conta ben sei romanzi che seguono per secoli le vicende del pianeta in cui è ambientata la storia di Paul Atreides.