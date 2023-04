Super Mario Bros., il film è un successo sta per raggiungere il miliardo di dollari di incasso

Il successo di Super Mario Bros. – Il Film è stato chiaro sin dal debutto nelle sale della pellicola. L’idraulico più famoso del mondo ha richiamato al cinema tantissimi appassionati grazie ad un look fedele alla controparte videoludica creata da Nintendo.

Tuttavia, nell’industria cinematografica sono i numeri ad importare e, anche sotto questo aspetto, Super Mario Bros. – Il Film non ha deluso le aspettative. In appena 26 giorni, la pellicola ha appena superato i 900 milioni di dollari di incasso a livello globale.

Considerando che il weekend è attualmente in corso, è facile aspettarsi che a breve la pellicola potrà raggiungere e superare il miliardo di incassi. A confermare questa possibilità ci hanno pensato gli analisti di Deadline, in quali indicano il superamento del traguardo entro domenica.

Super Mario Bros. – Il Film sta facendo impazzire il pubblico mondiale e sta infrangendo i record di incassi in tutto il mondo, surclassando produzioni più grandi e importanti

Wahoo!: ‘Super Mario Bros’ Jumping Past $1B Global On Sunday https://t.co/Pt1odH0s7z — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 29, 2023

L’aspetto più interessante è che, attualmente, il successo di Super Mario Bros. – Il Film è destinato ad aumentare ancora. Infatti, la pellicola ha appena fatto il proprio debutto in Corea e Giappone, due mercati estremamente importanti per il franchise Nintendo.

Emerge chiaramente che gli incassi globali continueranno ad aumentare a dismisura. È emblematico che il primo miliardo di dollari sia stato raggiunto senza contare gli incassi in Giappone, mercato domestico in cui l’idraulico è mascotte nazionale.

Sin dal momento del debutto, Super Mario Bros. – Il Film sta battendo record su record. INel weekend di apertura, la pellicola ha superato Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Nelle prime settimane, invece, è stato superato Frozen II – Il segreto di Arendelle come miglior film d’animazione. Inoltre, gli incassi incoronano Mario come il miglior adattamento di tutti i tempi di un videogioco sul grande schermo.