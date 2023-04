Star Wars Jedi: Survivor, giocarci su PC è una tragedia per gli utenti

I problemi di Star Wars Jedi: Survivor sembrano essere senza fine per gli utenti PC. I giocatori stanno lamentando l’elevata instabilità del gioco realizzato da Respawn Entertainment che causa importanti cali di frame rate e rallentamenti continui.

Le problematiche si verificano, principalmente, sui PC da gaming più potenti che dovrebbero essere quelli meno soggetti a rallentamenti. Questa situazione ha causato una valanga di recensioni negative su Steam proprio per la scarsa ottimizzazione del titolo.

Gli sviluppatori hanno immediatamente chiesto scusa a tutti i giocatori con un comunicato ufficiale pubblicato su tutti i canali social. Inoltre, la software house ha confermato di essere al lavoro su una patch correttiva per permettere agli utenti di godersi appieno il titolo.

Probabilmente Star Wars Jedi: Survivor richiedeva ancora qualche mese di sviluppo per risolvere tutti i bug che si stanno manifestando sia su PC ma anche su console

Jedi Survivor just threw up an extremely weird error message after I loaded a save. pic.twitter.com/gQy8LJWoOQ — Andy Kelly 👽 (@ultrabrilliant) April 29, 2023

In attesa del rilascio di un update bug fix, i problemi per i giocatori PC stanno continuando e, se possibile, si stanno anche intensificando. Gli utenti lamentano oltre al basso frame rate anche frequenti crash e bug.

In particolare, nelle ultime ore si sono intensificate le segnalazioni relative all’apparizione di strani messaggi di errore. I messaggi sono di diversa natura ed includono errori legati al software di gestione dei diritti digitali ma anche alla mancanza di elementi della storia. Sebbene più frequenti su PC, i messaggi di errore sono apparsi anche ad utenti che stavano giocando su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Come mostrato nel Tweet, dopo aver caricato un salvataggio, il giocatore ha ricevuto un messaggio che indicava un errore imprevisto. A questo punto vengono fornite due opzioni, caricare l’ultimo salvataggio non corrotto o continuare comunque con il rischio che il gioco diventi instabile e che i progressi non vengano salvati. Ad un altro utente è stato impedito l’accesso a Star Wars Jedi: Survivor in quanto il DRM ha rilevato troppi accessi allo stesso account.

Jedi Survivor on PC has so many issues – I am doubly *happy* that it thought my loading up on *two* different PCs was far too much for its fisher price DRM. pic.twitter.com/WmYEVsEYjz — Alexander Battaglia (@Dachsjaeger) April 28, 2023

Si tratta di problematiche che stanno minando la credibilità di Respawn Entertainment e di EA in quanto sembra chiaro che lo sviluppo del gioco sia stato velocizzato per anticiparne il debutto. Probabilmente con qualche settimana di sviluppo ulteriore e un’accurata fase di test, tutti questi errori sarebbero stati risolti senza problemi.