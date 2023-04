La Star Wars Celebration Europe 2023, l’evento dedicato alla saga creata da George Lucas attualmente in corso a Londra, sta lasciando a bocca aperta gli appassionati. Durante il momento dedicato alla Lucasfilm, l’azienda ha annunciato i nuovi progetti in fase di sviluppo.

Oltre al primo trailer ufficiale della serie TV dedicata ad Ahsoka che debutterà su Disney+ in estate, spiccano certamente i tre nuovi film di Star Wars. A darne conferma è stata Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm.

I tre film saranno in live action andranno ad espandere ulteriormente la saga e si concentreranno su tre momenti distinti della Galassia lontana lontana. In particolare, una pellicola sarà affidata a James Mangold, già regista di Logan e Indiana Jones and the Dial of Destiny. La sua pellicola permetterà di esplorare gli albori dell’Ordine Jedi, concentrandosi quindi su vicende molto lontane dalla Saga degli Skywalker.

La seconda pellicola sarà curata da Dave Filoni, regista di molti episodi di The Mandalorian e Ahsoka. In questo caso, la storia si concentrerà sulla Nuova Repubblica e il film permetterà di interconnettere le storie raccontante in The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka e altre serie Disney+.

Infine, il Premio Oscar Sharmeen Obaid-Chinoy, regista di Ms. Marvel e Saving Face, dirigerà il terzo e ultimo film di Star Wars. Questa pellicola sarà ambientata dopo gli eventi di Episodio IX – L’Ascesa di Skywalker e vedrà il ritorno di Daisy Ridley nei panni di Rey impegnata nella costruzione di un nuovo Ordine Jedi.

Al momento queste sono tutte le informazioni che Lucasfilm e Kathleen Kennedy hanno potuto condividere con gli appassionati di Star Wars. Siamo certi che maggiori dettagli arriveranno nel corso delle prossime settimane.