Il primo trailer di Ahsoka è stato mostrato durante la Star Wars Celebration Europe 2023 attualmente in corso a Londra. La nuova serie farà il proprio debutto su Disney+ nel corso dell’anno e gli appassionati non vedono l’ora.

La serie Disney+ ha fatto il proprio debutto durante il panel Studio Showcase dedicato a Lucasfilm. Ricordiamo che il personaggio di Ahsoka è molto amato dai fan, quindi la risposta del pubblico presente alla SWCE 2023 è stato davvero sentito.

Il trailer mostra alcuni dei principali personaggi che parteciperanno alla serie tra cui la protagonista Ahsoka Tano (interpretata da Rosario Dawson) affiancata da Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo), Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead) e il droide Chopper. Tutti questi personaggi sono apparsi per la prima volta nell’amata serie animata Star Wars Rebels e anche in The Mandalorian.

Come è possibile sentire nel trailer, Ahsoka afferma che “Qualcosa sta arrivando, qualcosa di oscuro. Lo percepisco“. E infatti, il filmato mostra una serie di avversari che la protagonista dovrà fronteggiare tra cui droidi, oscuri combattenti armati di spada laser ma soprattutto quello che sarà il grande villain della serie. Infatti, Ahsoka rappresenterà il debutto in live action del Grand’Ammiraglio Thrawn.

Ricordiamo che la prima apparizione di Ahsoka Tano risale alla serie animata Star Wars: The Clone Wars. Per la prima apparizione in live action, invece, dobbiamo aspettare il Capitolo 13 di The Mandalorian intitolato Il Jedi. Proprio in questo episodio, il Mandaloriano fa la conoscenza del personaggio interpretato da Rosario Dawson e l’ex Jedi decide di intraprendere la propria missione personale di cercare e sconfiggere il Grand’Ammiraglio Thrawn.