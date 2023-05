Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, i primi benchmark lasciano a bocca aperta

Qualcomm sta lavorando allo sviluppo e all’ottimizzazione della nuova piattaforma SoC Snapdragon 8 Gen 3. Il chipset di fascia alta è apparso per la prima volta sulle due principali piattaforme di benchmark e ha mostrato i muscoli.

Sebbene al momento non sia stato confermato che si tratti proprio dello Snapdragon 8 Gen 3, le prestazioni rilevate hanno praticamente tracciato un solco netto rispetto a tutti i valori registrati fino ad ora. Sia su GeekBench che AnTuTu i numeri parlano chiaro e il presunto chipset di Qualcomm per smartphone Android non ha rivali.

Andando a guardare il punteggio ottenuto su GeekBench, lo Snapdragon 8 Gen 3 totalizza 2563 punti nel test single-core e 7256 punti nel test multi-core. Nel test dedicato alla GPU, invece, il SoC ha fatto registrare 8621 punti. Passando ad AnTuTu, il punteggio registrato è stato di 1.712.271 con 331.292 punti relativi alla CPU e 853.295 punti associati alla GPU.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 si candida a diventare il SoC di riferimento nel panorama Android ma le prestazioni dei SoC Apple sono ancora lontanissime

Considerando come veritiere queste prestazioni, il SoC Snapdragon 8 Gen 3 non avrà rivali nel panorama Android. Tuttavia, le indicazioni iniziali erano concordi nell’intendere che la soluzione Qualcomm avrebbe potuto rivaleggiare, se non superare, anche con l’Apple A17 Bionic.

In generale, le prestazioni rispetto al chipset realizzato da Cupertino sono inferiori. Il divario non è grandissimo come poteva essere in passato ma il SoC A17 Bionic riesce ad esprimere complessivamente qualcosa in più.

Ovviamente avere a disposizione tanta potenza non cambia di molto l’esperienza utente nell’utilizzo quotidiano. Tuttavia, bisogna considerare che si tratta ancora di test e Qualcomm potrebbe ottimizzare ulteriormente il proprio chipset per raggiungere prestazioni ancora più elevate nel corso delle prossime settimane.