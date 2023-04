Samsung Galaxy Z Fold 5, svelate alcune novità sul design del nuovo dispositivo pieghevole

Samsung si sta preparando al debutto della nuova famiglia di smartphone pieghevoli che sarà composta da Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5. Il lancio di entrambi i foldable è atteso per agosto, anche se alcune indiscrezioni recenti sembrano concordi nell’indicare che i dispositivi potrebbero arrivare molto prima del previsto.

In attesa di avere maggiori dettagli da parte del produttore coreano, ci dobbiamo affidare a quanto riescono a scovare i leaker. Grazie alle fonti di OnLeaks e SmartPrix, possiamo scoprire quale potrebbe essere il design definitivo di Galaxy Z Fold 5.

Lo smartphone pieghevole con apertura a libro si mostra quindi nei primi render realizzati partendo dalle informazioni CAD. A giudicare da queste immagini, sembra che Samsung non abbia stravolto completamente il design generale anche se ci saranno cambiamenti interessanti.

Il Galaxy Z Fold 5 di Samsung si presenta con un design simile al precedente modello, ma con importanti miglioramenti tecnologici che lo rendono più sottile e maneggevole

In particolare, il brand ha lavorato per ridurre dello spessore del device quando è chiuso. Le misure generali del Galaxy Z Fold 5 saranno di 154,9 x 67,1 x 13,5 mm, considerando lo smartphone pieghevole con il display chiuso. A favorire lo spessore inferiore ci sono sicuramente le nuove cerniere appositamente sviluppate da Samsung. Da aperto, invece, il foldable misurerà 154,9 x 129,9 x 6,3 mm. Considerando le tre dimensioni, il device risulta leggermente più piccolo rispetto al predecessore.

Andando a guardare il resto della scheda tecnica, il Samsung Galaxy Z Fold 5 sarà caratterizzato da due display AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il pannello interno e pieghevole da 7,6 pollici sarà affiancato da uno esterno da 6,2 pollici.

Il System-on-Chip sarà il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 affiancato da 12GB di RAM e il sistema potrà contare fino a 1TB di memoria interna. Il comparto fotografico sarà composto da tre ottiche con sensori da 50MP, 12MP e 10MP. Non mancheranno la resistenza all’acqua IPX8 oltre che il supporto alla S Pen. Non resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire quali altri segreti possiamo aspettarci dal nuovo flagship Samsung.