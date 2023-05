MediaTek si vuole concentrare sul settore automotive e sull’Intelligenza Artificiale

Il chipmaker MediaTek realizza System-on-Chip per varie tipologie di dispositivi tecnologici. L’ultima soluzione presentata è il Dimensity 9200+, chipset pensato per gli smartphone di fascia alta in grado di superare le performance del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Tuttavia, la società di progettazione di chip sta valutando di ampliare il proprio portafoglio prodotti. Infatti, l’azienda sta rivolgendo la propria attenzione anche sull’industria automotive oltre che nel settore informatico.

Il motivo è da ricercarsi nella stagnazione del mercato smartphone. Questo settore sta andando incontro ad una sovrapproduzione, con la domanda che cala a causa dell’inflazione. La combinazione di elementi macroeconomici sta causando un calo di vendite per quanto riguarda l’elettronica di consumo.

MediaTek vuole rivoluzionare il settore dei chip puntando alla crescita nei settori dell’automotive e dell’IA, abbandonando la dipendenza dal mercato degli smartphone

Come affermato da Rick Tsai, CEO di MediaTek, l’azienda ha bisogno di diversificare le proprie attività per garantire la crescita nei prossimi anni. Ecco, quindi, che si sta guardando con interesse ai chip ad alte prestazioni con particolare attenzione al settore dell’Intelligenza Artificiale (AI).

Infatti, sempre più produttori stanno implementando questa tecnologia all’interno dei propri dispositivi. In particolar modo, il settore più attivo sotto questo punto di vista è proprio quello automotive. I grandi brand stanno integrando nelle nuove vetture i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) con soluzioni basate proprio sull’Intelligenza Artificiale.

Emerge chiaramente il bisogno di avere strumenti in grado di gestire questi sistemi complessi e MediaTek vuole farsi trovare pronta. Il chipmaker vuole sfruttare la propria esperienza nella progettazione di chip e metterla a disposizione con i grandi produttori di automobili per creare importanti collaborazioni.

Inoltre, l’Amministratore Delegato ha svelato anche alcuni obiettivi futuri di MediaTek. L’azienda sta puntando fortemente sull’IA e presto potrà fornire capacità generative ai propri clienti, una funzionalità simile a quella sfruttata da ChatGPT. Avere la giusta potenza di calcolo per supportare le reti neurali diventerà un elemento imprescindibile per i prossimi SoC in ogni ambito.

Gli sforzi di MediaTek sono notevoli, considerando la situazione economica globale. Bisogna anche sottolineare che l’azienda non sta riducendo la propria forza lavoro dopo la fisiologica contrazione causata dalla pandemia. Il brand, invece, sta cercando di riallocare le proprie risorse per raggiungere nuovi obiettivi.