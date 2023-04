Spusu 70 proposta a meno di 6 euro al mese

Sia per nuovi che per già clienti Spusu, operatore virtuale attivo su rete WindTre, l’offerta tariffaria Spusu 70 a 5,98 euro al mese rimane ancora attivabile anche a Maggio 2023, ovvero per un altro mese.

L’offerta, dopo essere stata lanciata lo scorso febbraio 2023 è stata prorogata anche per il mese di marzo 2023. Ricordiamoci insieme cosa comprende.

Spusu 70 a meno di 6 euro al mese

Come le altre offerte dell’operatore, Spusu 70 è attivabile direttamente online da tutti i nuovi clienti, sia con un nuovo numero che tramite portabilità. In fase di attivazione dell’offerta, è possibile anche scegliere tra SIM standard e la eSIM, quest’ultima utilizzabile solo su smartphone compatibili. Come in precedenza, Spusu 70 include ogni mese 2000 minuti verso numeri fissi e mobili nazionali e dell’Unione Europea (e del Regno Unito), 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico internet mobile, il tutto al costo di 5,98 euro al mese.

Si ricorda inoltre che, oltre che per i nuovi clienti, le offerte dell’operatore virtuale Spusu sono attivabili anche dai già clienti, tramite il cambio offerta gratuito effettuabile una volta al mese, anche verso un’altra offerta con costo mensile inferiore. Per i nuovi clienti, il costo di attivazione dell’offerta è sempre gratuito, mentre il prezzo della nuova SIM o eSIM risulta pari a 9,90 euro.

In generale, l’operatore virtuale Spusu offre i suoi servizi tramite rete WindTre fino in 4G+, con velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. In caso di superamento dei Giga inclusi, attraverso la propria area clienti My Spusu è possibile scegliere tra il blocco della connessione, già impostato di default, o la navigazione a consumo, con un costo di 0,004 euro per ogni MB utilizzato. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.