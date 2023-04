Il chipmaker Taiwanese MediaTek ha annunciato il debutto del nuovo System-on-Chip destinato ai device di fascia alta. Si tratta del Dimensity 9200 Plus (o 9200+) che farà il proprio debutto ufficiale in Cina il prossimo 10 maggio.

Come facilmente intuibile dal nome, il SoC si configura come una versione evoluta e potenziata del Dimensity 9200. Molti produttori come Vivo e OPPO hanno già adottato il chipset sui propri flagship e siamo certi che sfrutteranno appieno anche questa versione “plus”.

Il primo device al mondo a poter equipaggiare la soluzione MediaTek sarà il iQOO Neo 8 Pro. Lo smartphone è stato recentemente avvistato su una piattaforma di benchmark e quindi possiamo scoprire maggiori dettagli in merito alle performance e all’architettura hardware del Dimensity 9200+.

Il nuovo SoC MediaTek Dimensity 9200+ verrà svelato il prossimo 10 maggio e si preannuncia più potente dello Snapdragon 8 Gen 2