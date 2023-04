Samsung Galaxy Z Fold 5 e Flip 5 potrebbero arrivare molto prima del previsto

Samsung punta a rimanere leader nel mercato degli smartphone foldable e, per questo, sta pensando ad una mossa strategica per spingere le vendite di Galaxy Z Fold 5 e Flip 5

Il debutto della nuova generazione di smartphone pieghevoli realizzati da Samsung è attesa in estate. I nuovi device foldable dell’azienda coreana saranno il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5 e porteranno diverse novità rispetto ai modelli precedenti.

Tuttavia, Samsung potrebbe cambiare totalmente approccio e anticiparne di molto il lancio. Stando a quanto rivelato dall’analista Ross Young, il gigante coreano potrebbe presentare i device già nel corso dei prossimi mesi senza attendere agosto.

Il motivo è legato ad una precisa strategia per battere sul tempo i competitor. In particolare, Samsung sta guardando con interesse al Pixel Fold di Google ma soprattutto non vuole che la finestra di lancio dei propri device si vada a sovrapporre con gli iPhone di Apple.

Samsung punta a rimanere leader nel mercato degli smartphone foldable e, per questo, sta pensando ad una mossa strategica per spingere le vendite di Galaxy Z Fold 5 e Flip 5

Il possibile periodo indicato dall’analista è luglio 2023. L’ipotesi di un lancio anticipato è legata alle stime di produzione per il Galaxy Z Flip 5 per sembrano essere doppie rispetto a quelle del modello precedente. Avere tutte queste scorte disponibili lascia intendere che la presentazione sia ormai imminente per arrivare sul mercato quanto prima.

Non si hanno informazioni sui livelli produttivi di Galaxy Z Fold 5 ma questo non sorprende gli analisti. Infatti, l’obiettivo di Samsung è spingere maggiormente la versione Galaxy Z Flip 5 che sarà quella più economica, personalizzabile e alla moda tra i due foldable.

Considerando che i dati finanziari di Samsung hanno fatto registrare un calo dei profitti, ecco quindi che il lancio dei nuovi smartphone pieghevoli diventa ancora più importante. I device avranno il compito di risollevare l’azienda e garantire profitti importanti.