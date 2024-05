Voci online suggeriscono l’arrivo di un nuovo aggiornamento per Google Foto. Secondo quanto è stato riportato la versione dell’app riservata al sistema operativo Android potrebbe introdurre una funzione che consente agli utenti di scegliere il tempo di permanenza nel cestino di contenuti foto e video che sono stati eliminati dalla galleria. Suddetta ipotesi è emersa da un’analisi del codice che è stato trovato all’interno della versione v6.79.0.624777117 di Google Foto.

Attualmente, quando foto e video vengono eliminati l’app lascia questi contenuti nel cestino per 60 giorni prima di eliminarli definitivamente dallo smartphone.

Nuovo aggiornamento per Google Foto?

Tale opzione offrirà agli utenti la possibilità di liberare lo spazio in memoria costantemente, senza doversi preoccupare di rimuovere manualmente tutti i file dal cestino prima de canonici 60 giorni standard in cui questi vengono attualmente conservati nell’app Google Foto.

Con un’analisi effettuata sulla stringa di codice all’interno dell’applicazione sono state trovate informazioni che sembrano confermare con fermezza questa opzione. Quest’ultima permetterà agli utenti di personalizzare l’intervallo di tempo per la permanenza dei file nel cestino. Per poterlo fare sarà possibile selezionare la durata prima dell’eliminazione definitiva.

Lo scopo ultimo è quello di fornire agli utenti un controllo maggiore anche sui file eliminati che sono stati spostati nel cestino. In questo modo potranno impostare una sorta di timer ottenendo uno spazio di manovra per gestire anche la memoria del proprio smartphone. Dettaglio utile considerando che foto e video eliminati continuano ad avere un loro peso fino a quando non vengono eliminati definitivamente.

Per il momento, la nuova possibile funzionalità per Google Foto non è disponibile per il pubblico. Secondo la fonte che ha rilasciato la notizia l’azienda di Mountain View potrebbe presto lanciare il nuovo aggiornamento. La funzione è in fase di sviluppo e non è ancora chiaro quale potrebbe essere la data del suo rilascio ufficiale. Nel frattempo, è interessante pensare che i feedback degli utenti questa volta potrebbero essere andati a buon fine visto che Google potrebbe essere alle prese con l’implementazione di questa funzione da tempo attesa per l’app Foto.