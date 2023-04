Pixel Fold, le immagini ufficiali rivelano il design del primo smartphone pieghevole di Google

Il prossimo 10 maggio si terrà la Google I/O 2023, la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori del panorama Android. L’evento è molto atteso anche dai non addetti ai lavori in quanto l’azienda di Mountain View svelerà tantissime novità.

Tra queste, spicca certamente il Pixel Fold, il primo smartphone pieghevole di BigG. Il colosso delle ricerche ha cercato di mantenere segreto il progetto quanto più possibile ma ormai il lancio sembra imminente. Ecco, quindi, che i leaker sono al lavoro per trovare quante più informazioni possibili riguardo l’atteso Pixel Fold. Il noto Evan Blass non si è fatto attendere e con un Tweet ha stupito l’intero settore tecnologico.

Il cinguettio mostra il design definitivo del Pixel Fold, il primo device foldable di Google. A giudicare dalla qualità delle immagini, sembra trattarsi di render ufficiali destinati alle comunicazioni pubblicitarie. Le immagini confermano il design completo dello smartphone pieghevole da ogni lato. A giudicare da questi render, il brand di Mountain View ha scelto una forma estremamente compatta per lo smartphone pieghevole.

Google si sta preparando al debutto del Pixel Fold, il primo foldable dell’azienda di Moiuntain View che arriverà nei primi giorni di maggio

Il display frontale da 5.8 pollici occuperà gran parte della superficie disponibile e ospiterà un notch tondo posto nella parte superiore centrale. I bordi saranno stretti e gli angoli curvi per una maggiore usabilità mentre i pulsanti di accensione e volume sono collocati nella parte destra.

Aprendo il device, si avrà accesso ad un pannello da 7.2 pollici che renderà il Pixel Fold un vero e proprio tablet. Sotto la scocca ci aspettiamo la presenza del SoC Tensor G2 affiancato a 12GB di RAM. Il comparto fotografico sarà posizionato in orizzontale, ormai un segno distintivo della famiglia Pixel, e ospiterà tre ottiche più il flash LED.

Gli analisti indicano un prezzo di lancio di 1.799 dollari con un particolare bonus per il pre-ordine. Agli utenti che sceglieranno di acquistare il Pixel Fold nei primi giorni dal lancio, Google regalerà un Pixel Watch. Non resta che attendere ancora pochi giorni per scoprire il foldable e tutte le feature che l’azienda introdurrà su Android per questo nuovo form factor inedito.