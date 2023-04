Samsung Galaxy S24 Ultra, ecco cosa cambierà nel nuovo modello

Il Galaxy S24 si preannuncia come uno smartphone con ottime prestazioni nel settore fotografico, grazie a uno zoom fino a 150x supportato dai sensori fisici, dall’intelligenza artificiale e dal chip ISP del gigante coreano, stando alle indiscrezioni dei leaker. Tuttavia, un conosciuto insider ha rivelato che il Samsung Galaxy S24 Ultra avrà una fotocamera in meno rispetto al modello S23 Ultra.

Samsung Galaxy S24 Ultra: quali saranno le novità?

Secondo il noto tipster Ice Universe, il Samsung Galaxy S24 Ultra sarà dotato di tre fotocamere, invece delle quattro presenti sul Galaxy S23 Ultra. Per ricordare, quest’ultimo modello è equipaggiato con una fotocamera principale da 200 MP, un ultra-grandangolare da 10 MP e due obiettivi con zoom ottico 3x e 10x da 12 e 10 MP. Uno di questi due obiettivi con zoom verrà eliminato nel nuovo modello top di gamma coreano.

Si ritiene che i due teleobiettivi saranno sostituiti da una singola lente in grado di variare lo zoom ottico tra 3x e 10x. Samsung potrebbe quindi adottare un sistema di zoom periscopico continuo, già presentato come concetto da produttori come LG in passato, ma mai realizzato in un obiettivo per smartphone fino ad ora.

Ice Universe conferma anche che ci sarà una significativa revisione delle fotocamere nel Galaxy S24 Ultra: la fotocamera principale sarà un sensore Samsung Isocell GN3 da 200 MP, affiancato da un ultra-grandangolare da 24 MP e da una lente periscopica da 24 MP, rispetto ai 10 o 12 MP della generazione attuale.

Lo smartphone dovrebbe essere lanciato in due varianti: il classico Galaxy S23 Ultra con SoC Snapdragon 8 Gen3 a 4 nm e quella con il chip Exynos 2400 di Samsung a 4 nm. Contrariamente alle voci che indicavano l’abbandono dei chip proprietari da parte di Samsung per i suoi smartphone top di gamma, sembra che nel 2025 verrà lanciata la serie Galaxy S25, anch’essa disponibile in doppia versione con chip Exynos 2500 a 3 nm e Snapdragon 8 Gen4 a 3 nm.