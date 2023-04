SEGRETI folli sugli smartphone, quello sul Samsung Galaxy S23 Ultra vi stupirà

La tecnologia e il mondo degli smartphone in particolare, nascondono al loro interno dei segreti che tutti dovrebbero conoscere. No, non stiamo parlando di qualcosa di losco o di qualche cospirazione che cresce dietro questo particolare ambito, ma semplicemente di alcuni “dietro le quinte” che sarebbe meglio conoscere per avere un quadro completo della situazione.

Vi siete mai chiesti se all’interno di un dispositivo mobile ci sono le componenti che vi aspettavate o soprattutto se c’è qualcosa che non conoscevate? Questo è il caso di diversi telefoni cellulari, i quali pian piano sono stati conosciuti ancora meglio grazie ai teardown, ovvero al loro smontaggio.

Samsung Galaxy S23 Ultra smontato: svelati tutti i suoi segreti

Cosa vi aspettereste dall’interno di un nuovo top di gamma lanciato sul mercato pochi mesi fa? Questa è la domanda che in pochi si pongono, ma che potrebbe tornare d’attualità in ogni momento.

Ad essere smontato e quindi raccontato anche dal suo interno al pubblico è stato ultimamente il nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra, probabilmente il top di gamma del mercato attuale. Zack Nelson, titolare del canale JerryRigEverything, ha smontato il flagship mettendolo a nudo. Uno dei segreti che sono venuti a galla riguarda la batteria, la quale, rispetto a quanto credevano in molti, può essere sostituita in maniera molto semplice visto che l’adesivo che la tiene incollata alla struttura dello smartphone è davvero poco.

Bisognerà quindi solo togliere il vetro anteriore, la bobina per la ricarica wireless, delle viti e dei cavi ed ecco fatto. Restate collegati per i prossimi segreti sul mondo degli smartphone.