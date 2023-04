La prossima famiglia di smartphone pieghevoli Motorola Razr si preannuncia davvero ricca e variegata. Le indiscrezioni trapelate fino ad ora indicano che i nuovi foldable saranno almeno due.

Il primo sarà il Motorola Razr Lite (2023) e al suo fianco debutterà anche il Razr+. Quest’ultimo verrà commercializzato con il nome di Razr 40 Ultra in alcuni mercati selezionati tra cui, probabilmente, l’Europa.

Infatti, il Motorola Razr 40 Ultra è stato recentemente avvistato presso gli uffici della Certificazione TDRA che ha permesso di scoprire il numero di modello XT2321-1. Il numero 1 finale sarà progressivo e potrà essere 2-3-5 a seconda del mercato di riferimento.

Geeckbench permette di scoprire tutte le principali specifiche tecniche del Motorola Razr 40 Ultra, il nuovo foldable dell’azienda

Inoltre, il Razr 40 Ultra è comparso anche nel database di Geekbench svelando alcune delle principali caratteristiche tecniche. In particolare, il SoC del device sarà il Snapdragon 8 Plus Gen 1. Il riferimento al chipset Qualcomm, come sempre in questi casi, non è diretto ma si intuisce dall’architettura hardware, dalla frequenza dei vari core e dalla GPU.

Il sistema potrà contare anche su 8GB di memoria RAM oltre che sulla presenza di Android 13. Motorola utilizzerà l’interfaccia proprietaria MY UX 5 per garantire funzionalità esclusive ed inedite.

Il Razr 40 Ultra ha anche eseguito il test benchmark sulla piattaforma Geekbench 6 e possiamo scoprire le performance espresse dal device. Il foldable ha totalizzato 1.285 punti nel test in single-core e 3.810 punti nel test in multi-core.

Passando alle presunte specifiche tecniche, lo smartphone pieghevole di Motorola potrebbe essere caratterizzato da un display AMOLED pieghevole da 6.7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate a 144Hz. Nella parte esterna, sarà presente un display secondario per poter vedere le notifiche senza dover aprire il device.