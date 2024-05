Un po’ di tempo fa un dirigente Asus aveva dichiarato al mondo che la nuova console da gaming portatile sarebbe arrivata nel 2024, negli ultimi tempi però non si era saputo più nulla in merito al futuro di quest’ultima, le cose però potrebbero presto cambiare infatti l’azienda ha annunciato che terrà un evento al Computex di Taipei che probabilmente sarà l’occasione perfetta per lanciare il suo nuovo prodotto.

Andiamo con ordine però, in passato la prima versione del prodotto di Asus venne presentata tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate, il tutto con un’anteprima pesce d’aprile avvenuta nel medesimo periodo in cui è avvenuta la dichiarazione del dirigente che abbiamo citato sopra, dunque aspettarsi una presentazione ufficiale durante l’evento a Taipei potrebbe avere senso, specialmente se teniamo conto delle corrispondenze temporali.

Lancio maturo e obbligato

tutte le indiscrezioni effettivamente sono concordi nell’affermare che la console di seconda generazione fa parte della Laine Up di presentazione a Taipei, insieme ad altri dispositivi, tra questi ultimi saranno presenti tra l’altro i primi laptop basati sulla piattaforma Snapdragon X di Qualcomm, dunque sarà un clima di rinnovamento e innovazione totale che sicuramente è un background perfetto per il lancio di ROG Ally 2.

Come se non bastasse si tratta anche del momento perfetto dal momento che la versione di prima generazione sta destando non poco scalpore a causa di un problema hardware che sembra tra l’altro irrisolvibile, parliamo del lettore di scheda SD che sembra andare incontro a danneggiamento permanente a causa di temperature elevate raggiunte dal dispositivo dispositivo, cosa che secondo alcune segnalazioni anche danneggiato in modo irreparabile le micro SD inserite all’interno della console.

Dunque non rimane che attendere l’evento a Taipei che ricordiamo avrà luogo tra il 4e il 7 giugno, dunque un mese e tutti i dubbi saranno fugati una volta per tutte.