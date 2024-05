I recenti rapporti pubblicitari hanno eliminato ogni speranza relativa all’arrivo di miglioramenti per le batterie del nuovo Samsung Galaxy S25. La motivazione è semplice: i costi troppo elevati. Questo però non ha fermato l’azienda sudcoreana che ha deciso ugualmente di portare alcune novità per le sue batterie grazie al sostegno dell’intelligenza artificiale seguendo il modus operandi seguito per la gamma S24.

La conferma è arrivata dal leaker Sawyergalox che in un post su X ha affermato che per contenere i costi Samsung ha deciso di mantenere la stessa capacità di 5000 mAh con il supporto alla ricarica rapida a 45W, proprio come accaduto per il modello predecessore.

Samsung introduce l’AI come sostegno alle batterie

La decisione presa da Samsung è in evidente contrasto con quelli che erano i piani originali che comprendevano l’idea di introdurre per i nuovi smartphone batterie dotate di una capacità più elevata. Inoltre, si puntava ad una ricarica rapida fa 65W. Suddette caratteristiche saranno invece rimandate per il prossimo Galaxy S26 Ultra che dovrebbe arrivare nel 2026.

Un altro leaker, PandaFlash, sempre sulla piattaforma di microblogging X, ha affermato di essere stato informato da una fonte anonima su una nuova funzionalità in arrivo sui dispositivi Galaxy S25. Secondo quando riportato, Samsung avrebbe deciso di introdurre “Battery AI” una funzione che sarà disponibile nella lineup 2025 di Galaxy S. Quest’ultima dovrebbe garantire un incremento generale dell’autonomia che passerebbe dal 5 al 10%. Al momento PandaFlash non è entrato a conoscenza di come funzionerà “Battery AI”. Sembra che garantirà l’incremento della batteria terminando tutte le attività non necessarie che vengono eseguite in background. La funzione utilizzerà le risorse di sistema per poter intervenire.

Secondo quanto rivelato al leaker sembrerebbe che “Battery AI” potrebbe funzionare con i processori applicativi Exynos 2500 e Snapdragon 8 Gen 4. Entrambi alla base dei nuovi modelli Samsung in arrivo sul mercato mondiale nel 2025.