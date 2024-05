WhatsApp, aggiornamento: gli stati ora sono visibili con anteprima

Il tempo ha insegnato agli utenti che bisogna aspettarsi sempre di tutto da WhatsApp, anche quando una funzione sembra essere al massimo livello. Tra tutte le opportunità che l’applicazione di messaggistica offre, ce ne sono alcune che sono diventate fondamentali.

Le altre, diventate tali con il tempo, hanno raggiunto un livello di utilizzo molto assiduo, mentre altre invece stentano ad entrare nelle abitudini degli utenti. Tra queste ovviamente non potevano che esserci gli stati, ovvero la versione WhatsApp delle storie Instagram.

Forse stanchi di dover imparare o semplicemente di dover controllare nuove metodologie di post, gli utenti WhatsApp non sembrano aver dato tanta importanza agli aggiornamenti di stato. Questa funzione infatti per molti resta inutilizzata, mentre ci sono utenti che ne fanno il proprio pane quotidiano. Le cose ora sono cambiate proprio per quanto riguarda questa funzionalità: sta per arrivare un nuovo aggiornamento per tutti al momento diffuso nella versione beta.

WhatsApp: cosa c’è nel nuovo aggiornamento e cos’è l’anteprima degli stati

Fino ad oggi coloro che volevano dare un’occhiata all’aggiornamento di stato di un utente su WhatsApp, dovevano necessariamente cliccare sull’immagine del profilo. Quando c’è un nuovo aggiornamento disponibile per lo stato, il cerchio intorno all’immagine si tinge di blu. Adesso, nella sezione dedicata, si può avere finalmente un’anteprima.

Questa nuova opportunità consente dunque agli utenti di avere un assaggio prima di decidere se guardare quello stato o meno. In questo modo si può evitare di concedere una visualizzazione qualora l’anteprima non rispecchi il proprio gusto.

Secondo quanto riportato, al momento l’aggiornamento è in fase di distribuzione per gli utenti che hanno WhatsApp in pianta stabile. Ad avere l’opportunità ora sono soprattutto coloro che hanno aderito al programma beta dell’applicazione. Nelle prossime settimane dovrebbero arrivare gli aggiornamenti ufficiali per più utenti. Restate quindi collegati e non perdetevi nessun nuovo update in merito.