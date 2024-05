Hafury Meet, l'insolito smartphone super elegante e molto performante

Perché non provare qualcosa di diverso ogni tanto? La nostra esperienza è cominciata proprio con questa domanda e ad esaudire il nostro desiderio ci ha pensato uno smartphone davvero singolare: l’Hafury Meet.

Sposando l’ideale di eleganza misto al fashion e alle performance, è probabilmente questo il telefono più bello del momento. Con il suo design estremamente elaborato e soprattutto con ottime specifiche tecniche, il Meet si presenta preparato in ogni sua sfaccettatura. Hafury, azienda sussidiaria di Cubot, ha fatto un gran lavoro e lo dimostrano le immagini. Il target indicato è di certo un pubblico femminile ma allo stesso tempo può ben figurare tra le mani di ogni genere.

Quelle del brand sono parole al miele proprio per il genere femminile:

“La nostra filosofia nasce dall’osservazione di molte donne che, travolte dalla frenesia della vita, a volte tralasciano la ricerca della bellezza. Il nostro obiettivo è riaccendere la loro passione attraverso il nostro marchio, offrendo prodotti che catturano

momenti emblematici. Hafury è concepito come un flusso d’aria fresca, che consente alle donne di far riscoprire la passione e immortalare l’amore. La nostra visione è che ogni donna vive la vita a sua modo, indipendentemente dall’età, come una principessa. Hafury vuole essere il loro compagno di vita, offrendo raffinatezza e passione. Noi crediamo che

ogni giorno valga la pena custodire questi valori e che ogni donna meriti di sentire la propria bellezza ed unicità“.

Hafury Meet, l’eleganza fatta smartphone: l’estetica è il punto di forza

L’estetica è interessante già guardando la scatola, elaborata in ogni minimo particolare e soprattutto decorata come se fosse un’opera d’arte. All’insegna del design dunque già l’involucro si presenta inusuale e ricercato allo stesso tempo. L’apertura avviene con due lati che si aprono in maniera opposta l’uno all’altro, mostrando poi il contenuto.

Una volta tirato fuori lo smartphone, si nota fin da subito il perché di tanto clamore intorno a questo Hafury Meet. Ad attirare l’attenzione è ovviamente il back del telefono, con il retro decorato a tema con la scatola, con una texture precisa e mai vista prima. Solo a guardarlo, trasmette quell’ideale artistico su cui l’azienda ha deciso di improntarlo. Ad occupare tanto spazio nella parte centrale alta, ecco il modulo fotografico circolare che racchiude i quattro sensori. L’effetto ottico conferito da questo gigantesco modulo è psichedelico e varia in base alla luce che vi si riflette.

Questo dispositivo è il perfetto esempio di simmetria assiale, aspetto che conferisce dunque tanta raffinatezza oltre all’eleganza. Ispirata al fascino del colore turchese, la texture dell’Hafury Meet evoca profondità e mistero. Realizzato utilizzando 32 meticolosi processi sulla cover posteriore in vetro, tutto sembra totalmente esclusivo.

Passando agli altri lati del prodotto, l’Hafury Meet presenta uno spessore super ridotto e degli angoli smussati in maniera perfetta. Passando alla parte frontale, ecco un altro capolavoro, ovvero il display leggermente curvato e con bordi praticamente inesistenti. Ci ha sorpreso a tal punto da reputarlo uno sei principali selling-point del dispositivo.

Sul lato destro c’è solo un pulsante che è quello per l’accensione, lo spegnimento ed il blocco, mentre sul lato sinistro, più o meno alla stessa altezza, ecco il bilanciere del volume. Sotto, oltre all’altoparlante, c’è la porta USB-C. Effettivamente, tirate le somme, si tratta di un vero accessorio fashion di ultima generazione, proprio come recita l’azienda.

Display e fotocamere

Due aspetti in particolare riescono a tenere testa ai top di gamma del settore: il display e il comparto fotografico. Hafury ha dotato questo Meet di caratteristiche ottime in questo senso.

Partendo dal Dynamic display, ecco un pannello OLED curvo con una profondità di 395 ppi. La sua ampiezza da 6,67″ garantisce un’esperienza eccezionale, comparandolo ai grandi del settore. Tutto ciò è sembrato estremamente equilibrato, a partire dai colori vividi a 10 bit finendo ai dettagli molto precisi.

Anche sotto la luce del sole non ci sono problemi di luminosità grazie ai 1500 nit che lo equipaggiano. A stupirci è stata anche la risoluzione in 2,4K, più precisamente a 1080 × 2400, definibili anche in FHD+. La fluidità è ciò che contraddistingue questo smartphone, siccome ci sono 120 Hz di refresh rate. In questo modo ogni transizione tra un’immagine e l’altra ma anche tra una schermata e l’altra, risulta davvero dolce e fluida.

Lo spettacolare schermo vede – anzi no – in basso il lettore di impronte che si nasconde proprio sotto il vetro. In questo modo la privacy è assicurata. In alto il display è invece intervallato in un solo puntino, quello della fotocamera frontale. Con i suoi 32 MP, offre una definizione pazzesca, sia in foto che in video.

In tema fotografico, bisogna passare al lato posteriore, dove gli obiettivi sono addirittura quattro. Esatto, abbiamo avuto a che fare con una fotocamera quadrupla, un capolavoro estetico ma anche funzionale. Il sensore principale è dotato di ben 100 MP con OIS e la possibilità di girare video in 4K. Il secondo sensore è un grandangolare da 16 MP, mentre il terzo è rappresentato da una lente ultra-macro da 5 MP. L’ultimo è un sensore di luce a 0.3 MP.

Ogni dettaglio viene fuori alla grande semplicemente puntando e scattando. Abbiamo trovato le immagini perfettamente bilanciate in termini di colori e senza rumore, in qualsiasi condizione di luce. Davvero eccezionale l’utilizzo del sensore ultra-macro da 5 MP, in grado di rivelare anche i dettagli più nascosti del soggetto.

Un hardware da vero top, l’Hafury Meet non è solo elegante

Uno smartphone così bello esteticamente non poteva che essere anche super potente. Il merito va attribuito innanzitutto al processore, cuore pulsante di questo Hafury Meet. L’azienda ha montato a bordo della scheda madre un MediaTek Helio G99 prodotto a 6nm, in grado di sprigionare una potenza fuori dal comune con la sua architettura octa-core.

A supportare il tutto al meglio ci sono addirittura 24 GB di RAM nel formato 12+12 e una super memoria interna da 256 GB. Con il sistema operativo Android 13 aggiornabile tutto poi torna più semplice, anche grazie alla personalizzazione del software secondo le idee dell’azienda.

Come si legge un hardware così performante che a primo impatto potrebbe prosciugare ogni energia? Ovviamente con una batteria di altissimo livello. L’Hafury Meet ha una delle batterie più potenti nel settore smartphone. L’unità montata a bordo conta ben 5100 mAh, in grado di far durare il telefono anche una giornata e mezza. Con un utilizzo abbastanza intenso abbiamo raggiunto senza problemi quasi 36 ore.

È sorprendente anche la ricarica rapida, in grado di sviluppare 33 W di potenza. Questo significa che basta meno di un’ora per averlo di nuovo bello pronto per affrontare la giornata. Riesce a durare 21 ore consecutive in chiamata, 17 in riproduzione musicale e addirittura 230 in stand-by.

Connettività e particolarità

Non c’è bisogno di avere paura di restare senza possibilità di connettività: Hafury ha pensato a tutto dotato questo Meet con una porta USB-C per la ricarica e il trasferimento dati. A bordo non manca la connettività 4G e c’è anche il Wi-Fi di ultima generazione, che ci è sembrato peraltro estremamente stabile. Ecco anche Bluetooth ed NFC.

Non mancano svariati metodi di autenticazione, come il Face ID in stile Apple e il fingeprint. In questo modo l’accesso a tutti i dati è assicurato con la massima privacy.

Una delle particolarità che ci hanno sorpreso in assoluto consiste nella presenza di due microfoni con riduzione del rumore. Le chiamate ci sono sembrate molto chiare e hanno assicurato che la nostra voce si sentisse senza alcun tipo di disturbo.

Prezzo e disponibilità

Chi lo stava aspettando con ansia, può finalmente acquistarlo dallo scorso 15 aprile. L’Hafury Meet è disponibile infatti mediante vari canali di vendita ma sta andando a ruba su AliExpress, nota piattaforma orientale.

Il suo prezzo in sconto del 32% attualmente è di soli 266,76 € in anteprima mondiale. Portarlo a casa ora significa risparmiare addirittura 130 €. Il celebre sito e-commerce garantisce di spedirlo entro 72 ore, per cui la consegna sarà molto più rapida del previsto. È disponibile anche sul sito ufficiale.

Oltre a questo, ci sarà una simpatica cover in regalo in stile borsetta, essendo dotata di una tracolla color oro. Per quanto riguarda la variante in vendita, si tratta dell’unica disponibile, ovvero quella da 12 GB di memoria RAM e da 256 GB di memoria.

Conclusioni

Dopo aver testato a fondo questo straordinario smartphone, non si può dire nulla che gli vada contro. L’Hafury Meet è infatti molto performante e garantisce ottime opportunità per chi ama l’eleganza. Tirare fuori dalla tasca, o meglio dalla borsa questo smartphone che sembra particolarmente indicato per un pubblico femminile, lascerà di certo bocca aperta alle persone circostanti.

L’azienda ha fatto un ottimo lavoro in termini di materiali, i quali al tatto sembrano davvero di grande qualità. Il software e l’hardware sono legati perfettamente e garantiscono prestazioni all’insegna della fluidità più totale.

Il consiglio è quello di acquistarlo qualora vogliate provare qualcosa di nuovo e di totalmente differente da quanto mostrato da altri smartphone, nettamente differenti rispetto a questo modello. Insomma, l’Hafury Meet ci è piaciuto e non poco.