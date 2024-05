Annunciato da YouTube Premium l’inizio dei test relativi ad una nuova funzione che potrebbe rendere felici parecchi utenti. Si tratta di “Salta Avanti”, una funzionalità che sfrutta l’intelligenza artificiale per aiutare a navigare più rapidamente all’interno dei video sulla piattaforma.

Al momento la funzionalità “Salta Avanti” è in fase di sperimentazione e sarà disponibile agli abbonati tramite le impostazioni dell’app di YouTube. Bisogna accedere alla sezione “Prova nuova funzionalità sperimentali” e una volta attivata la funzione apparirà come un piccolo pulsante dalla forma di pillola. Sarà disponibile nell’angolo inferiore destro del lettore video.

YouTube Premium introduce una nuova funzione con AI

Il funzionamento di “Salta Avanti” è piuttosto semplice. Se si preme due volte sul video apparirà il tasto dedicato con la scritta “Salto a dove la maggior parte degli spettatori salta avanti”. Se si clicca sul pulsante si verrà in automatico indirizzati alla sezione del video che, secondo l’AI di YouTube, viene saltata più spesso dagli utenti.

Al momento la funzione si basa soprattutto sui dati aggregati di visualizzazione della piattaforma. È però probabile che in futuro il sistema potrebbe evolvere e offrire anche suggerimenti personalizzati sulla base dell’esperienza dei singoli fruitori. Sulla base delle abitudini di visione “Salta Avanti” potrebbe indirizzare gli utenti direttamente ad una parte specifica del video che suppone possano risultare maggiormente interessante.

È importante sottolineare che l’intelligenza artificiale non è infallibile e che può commettere degli errori. Potrebbe dunque succedere che “Salta Avanti” porti gli utenti in un punto che non è esattamente quello che si desidera.

Al momento la funzione non è presente nella versione italiana dell’applicazione. Infatti, è disponibile solo per gli utenti YouTube Premium con dispositivi Android presenti negli Stati Uniti. Non è ancora chiaro se e quando venga diffusa anche ad altri mercati, tra cui quello italiano ovviamente, e se sarà disponibile anche per coloro che utilizzano la versione gratuita della piattaforma video.