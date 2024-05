Truffa phishing nuova, questo messaggio svuota il conto

Purtroppo si parla ancora di una truffa, un nuovo tentativo di phishing in piena regola. Con la speranza di far cascare quante più vittime possibili, i truffatori hanno inviato il messaggio mail a tantissime persone. In basso ci sono tutte le informazioni in merito.

Truffa in arrivo con una mail: ecco il messaggio che frega gli utenti

Per fornire un modo agli utenti per riconoscere il testo, abbiamo deciso di incollarlo proprio qui in basso, senza omettere nulla al di fuori del link pericoloso. Tutti i messaggi di questo genere rappresentano di solito una truffa ed è per questo che vi invitiamo in ogni modo ad evitare di cliccare su eventuali collegamenti presenti al loro interno. Come potete vedere, il messaggio sembra arrivare da una giovane donna ma non è assolutamente così: i truffatori vogliono i vostri dati.

“Ciao! Mi chiamo Alberta, ho 21 anni.

Lavoro nel marketing e amo il processo creativo di creazione della pubblicità. Nel tempo libero pratico yoga e amo cucinare piatti esotici. Ho scoperto per caso di te da un amico comune e ho deciso di inviarti un messaggio. Non starò in giro: non faccio sesso appassionato da molto tempo e sto cercando qualcuno con cui condividere attrazione e flirt.

Posso prometterti che la serata con te sarà indimenticabile.

Se sei pronto per un’avventura, incontriamoci e rendiamola memorabile!

Ecco il mio profilo“.

Dopo le ultime parole, di solito c’è il collegamento su cui gli utenti cliccano sperando di trovare il profilo della ragazza. In realtà quel che viene fuori è un form da compilare, cosa che gli utenti in genere fanno credendo di iscriversi ad un sito di incontri. È solamente un portale che i truffatori aprono per registrare tutti i dati personali che gli utenti immettono. Fate quindi molta attenzione ed evitate di dare credito a queste mail.