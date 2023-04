Durante il Google I/O 2023, l’azienda di Mountain View presenterà tutte le novità per il mondo Android. La conferenza dedicata agli sviluppatori, oltre ad essere dedicata alle feature software del sistema operativo, permetterà di conoscere anche i nuovi device in arrivo.

Il possibile lancio si terrà in occasione del keynote di apertura del 10 maggio. Il device si configura come una versione più economica del flagship di Google. Stando a quanto emerso grazie ai ragazzi di 9to5Google possiamo scoprire alcuni dettagli sul device in attesa del lancio ufficiale.

In particolare, il successore del Pixel 6a avrà un costo di 499 dollari per il mercato americano. Considerando questa cifra, il Pixel 7a sarà più costoso rispetto al modello precedente di cinquanta dollari. L’aumento di prezzo sarà giustificato dagli upgrade introdotti che renderanno il nuovo modello molto più performante.

Le indiscrezioni indicano che il Pixel 7a sarà caratterizzato da un display OLED da 6.1 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate 90Hz. Il pannello avrà un notch punch hole che ospiterà una fotocamera da 10.8MP.

Il comparto fotografico posteriore sarà caratterizzato da una doppia fotocamera con l’ottica principale Sony IMX787 da 64MP affiancata ad una ultra-wide da 12MP. Il SoC scelto è il Tensor G2, soluzione proprietaria creata da Google, accompagnata da 8GB di RAM.

Purtroppo al momento le informazioni disponibili sono molto limitate e non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare. L’unica certezza in merito al Pixel 7a riguarda il lancio sul mercato che sarà immediatamente successivo alla presentazione. Inoltre, il Pixel 6a resterà in listino con un taglio di prezzo per tutti gli utenti interessati ad acquistarlo nonostante il nuovo modello.